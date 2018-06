Juan Márquez, “ilusionado” por poner el corazón al servicio de la Olímpica

Mario Asensio

Juan Márquez está de vuelta para entregarse a su mayor pasión. “Tras varias pruebas realizadas por el servicio de cardiólogía me han permitido entrenar”, afirma el técnico de San Juan del Puerto. El pasado año, cuando entrenaba con buenos resultados en Andorra sufrió un infarto y se tuvo que someter a una operación. Superados ahora sus problemas cardiacos regresa cargado de energía para entrenar a la Olímpica Valverdeña la próxima temporada en la División de Honor Andaluza.

“Estoy tan ilusionado como el primer día y muy agradecido a los equipos que se han puesto en contacto conmigo, en especial a la Olímpica. Tenía cosas en Andorra y en Castellón, pero los médicos me recomendaron que no me fuera lejos para ver como reaccionó al estrés de los banquillos”, explicó a huelva24.com Márquez, feliz por recalar en un equipo muy atractivo.

Considera que el objetivo es “la permanencia, aunque seré ambicioso e intentaré superar la temporada que acaba de terminar” y también que tenga participación jugadores de la cantera valverdeña “para que la afición se sienta identificada con el equipo”.

“En la plantilla hay un gran grupo de 12-14 jugadores de la temporada pasada que más los canteranos y 5-6 refuerzos la completaremos”, detalló el técnico que estará acompañado como segundo por Juan Fernando Salguero ‘Fote’, exugador del conjunto valverdeño.