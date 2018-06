Hita: "En un espacio corto de tiempo tendremos la deuda real"

huelva24.com

Miércoles, 27 junio 2018 | Leída 38 veces

Recreativo

El gerente del Recreativo de Huelva, Carlos Hita, destacó ante los medios que “para la convocatoria de la junta de accionistas, lo que queda es hacer la memoria porque habían que hacer unos ajustes contables. Habían una serie de activaciones que se habían hecho de manera arbitraria en la gestión de Pablo Comas, se han hecho esos reajustes pertinentes con los auditores y prácticamente estamos en el último proceso de montar la memoria, y una vez se consiga eso, es verdad que de carrerilla se podrán formular las demás. Reformular la 14/15 y formular las demás. En un plazo muy breve, yo creo que podremos conformar esas cuentas y presentar lo que es la junta general de accionistas. Entendemos que ya se pondrá orden en las cuentas que tenemos pendiente“.

Sobre la fecha cuando se convocaría, comentó que “nos planteamos con los auditores el mes de junio, pero es verdad que han sido unas semanas complejas. Yo creo que antes de las vacaciones del mes de agosto nos encantaría y hablamos mucho en el consejo de que en el mes de julio tuviéramos una fecha concreta para que se celebrara la junta de accionistas, y que nosotros nos quedemos tranquilos en lo que el Recreativo demanda, tener la fotografía real de cómo está la sociedad“.

También dijo de la auditoria forense que “esta semana también vamos a ultimarla, ya que se tenía que hacer unos ajustes también. Se ha dilatado más de lo debido en el tiempo y va a ir de la mano con esa auditoría de la 14/15. No se nos puede olvidar que la auditoria de la 14/15 es el meollo de la cuestión, en cuanto a ese ‘maremágnum’ que ha sido esa temporada en el Recreativo. De hecho, hace poco que se ha celebrado un juicio a propósito de eso. Una vez consigamos armarlo todo, estaremos a tiempo de arreglar ese asunto“.

De la deuda total del club dijo que “es complicado. No podemos aventurarnos a dar una cifra concreta. En el plazo de casi dos años que lleva este consejo de administración, debido a circularizaciones que se han hecho, pasivos latentes que han ido apareciendo y empresas satélites que tenía Pablo, haciendo una serie de reclamaciones de cantidades... Yo creo que a estas alturas ya tenemos controlado donde estaban pasivos que no habían sido detectados, al igual que también que nos hemos encontrado noticias alegres, de donde creíamos que teníamos una obligación al final no lo tenemos que hacer. Con lo cual, yo creo que en un espacio corto de tiempo tendremos la deuda real. Se ha estado hablando entre los 22 y 23 millones de euros, aunque prefiero ser prudente y esperar a dar un dato concreto, con el respaldo de los auditores“.