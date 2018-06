Zambrano: "El contrato con Eurosamop lo hubiera firmado cualquier recreativista"

huelva24.com

Miércoles, 27 junio 2018 | Leída 130 veces

Recreativo

13.38 h. El presidente albiazul afirma que dada la situación del Decano "el día que firmé el contrato con Eurosamop había otra salida, el no firmar", pues señala que no había alternativa. Dijo de su futuro que “me veo con fuerzas para seguir como recreativista y onubense. Ahora, con la manipulación de las noticias y de las respuestas de algunos que dicen que son recreativistas, me cuesta trabajo”.

Manolo Zambrano explicó en rueda de prensa acerca de los últimos acontecimientos importantes en el último año que "el día que firmé el contrato con Eurosamop había otra salida, el no firmar. Un recreativista por sentimiento, por colores, porque es alguien de Huelva, porque ha sido jugador, ha sido entrenador, porque su familia también lo ha sido, porque es presidente ahora, porque depositan la confianza en ti para que seas imagen del recreativismo y verte a las seis de la tarde, en Sevilla, el día 29 de junio después de un pliego de condiciones en el que se desecha a la empresa que a priori era la salvadora del Recreativo de Huelva, como antes han sido otras. No vale recordar, es mejor callarse. Y te encuentras que se empieza a buscar y buscar opciones, y se encuentra una. Que te da lo que necesitas para seguir, para mantener el Decanato y el BIC, el patrimonio de Huelva, la seña de identidad, la campaña de salvación, la decena y decena de miles de personas de Huelva saliendo en manifestación, las banderas al aire y en los balcones.. Y esta humilde persona se queda a las seis de la tarde en Sevilla con la posibilidad de o firmo, o la desaparición".

En esta línea agregó que "comprendo que para alguien de Sevilla, que diga que no firmaría, pues lo comprendo... Y que otros digan que no habrían firmado y no conocen ni donde está la Ciudad Deportiva, lo comprendo. Pero alguien como yo y como el consejo, lo firma. Y estoy convencido de que no lo firma este presidente, lo firma cualquier recreativista y cualquier onubense de capital y provincia. Para salvar lo que tenemos, el Decano del fútbol español. No sé si otros que vienen de otros sitios, a lo mejor no están tan interesados en salvar el Decanato".