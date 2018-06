Citricultores tildan de "positiva" la campaña al superar un 8% las previsiones tras recolectar 570.000 toneladas

Agencias

En declaraciones a Europa Press el presidente de la Asociación de Citricultores de la provincia de Huelva, Lorenzo Reyes, ha precisado que la campaña ya se puede dar por finalizada y "ha sido positiva en general, queda algo de fruta en algunas fincas pero esta cantidad ya no es significativa". En total, de las toneladas recolectadas, un 50 por ciento han sido naranjas y el otro 50 mandarinas, practicamente, alcanzando estas últimas las 250.000 toneladas, recolectadas por trabajadores locales y contratados en origen en Marruecos.

A su vez, según ha destacado Lorenzo Reyes, "los precios han sido bastante razonables, entre 0,35 y 0,42 euros por kilo, pero luego han bajado y se ha situado en 0,26, también por las lluvias de la pasada primavera y por la entrada de naranjas de otras zonas productoras".

Sobre las exportaciones, Reyes ha precisado que "también han ido a buen ritmo" hacia los principales países consumidores como son Alemania, Francia e Inglaterra. Su comportamiento es crucial para la campaña, ya que la mayor parte de la mandarina onubense se exporta, quedándose en España solo el 35 por ciento.

No obstante, cabe recordar que la temporada, sobre todo de las mandarinas, no empezó de la mejor forma, ya que las variedades extratempranas "dieron problemas porque la fruta no daba la talla deseada para un mercado que la paga bien", de hecho, el presidente de la asociación ha reconocido que "hubo operaciones que no fueron satisfactorias".

En cuanto a la campaña de la naranja, ha señalado que, aunque llovió bastante durante la primavera, en los meses de enero y febrero "España estuvo bloqueada por la nieve y Huelva era una zona privilegiada", por lo que el desarrollo de la temporada finalmente ha sido satisfactorio.

Por todo ello, Huelva sigue siendo la principal provincia productora de mandarina con el 57 por ciento del volumen total de la comunidad, y la segunda productora de naranja dulce con el 21 por ciento, tras Sevilla. Cabe destacar que ambas provincias suponen juntas el 65 por ciento de la producción de cítricos de Andalucía que, a su vez, supone el 28,99 por ciento del sector a nivel nacional.

En España (7,1 millones de toneladas) tan sólo se ve superada por la cosecha de la comunidad valenciana, que se eleva hasta las 3,9 millones. En el caso de la mandarina, el 14,52 por ciento de la producción española (2,4 millones) es andaluza, dentro de la cual las explotaciones onubenses y sevillanas aportan el 71,89 por ciento del total.