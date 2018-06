Gabriel Cruz: “Eurosamop lo que tiene que hacer es tener el dinero listo para poder competir y nada más“

huelva24.com

Recreativo

Gabriel Cruz, alcalde de Huelva, expuso en la rueda de prensa sobre la situación del club con la irrupción de Krypteia que “cuando se produjeron las primeras declaraciones nos pusimos en contacto con Eurosamop para advertirle que con independencia de que firme o no firme Zephir Homes SL, sobre todo en el supuesto de que no firme, tenemos el plazo del viernes para hacer efectivo el dinero de la AFE. Por lo tanto, así se lo hemos dicho a Eurosamop y a nosotros nos aseguran que no hay ningún problema. Y el comunicado que he visto de Krypteia, es un comunicado de las relaciones comerciales entre Krypteia y Eurosamop. Eurosamop lo que tiene que hacer es tener el dinero listo para poder competir y nada más“.

En cuanto a lo que puede implicar la entrada en escena Krypteia, a nivel económico, explicó que “es un tema que tendrá que explicar Eurosamop. Nosotros entendemos que cuando tu anticipas dinero a alguien es con la voluntad de recuperarlo. Supongo que será un préstamo o una sustitución en la posición de acreedor del Recreativo de Huelva, como ya hizo el Ayuntamiento. De todas formas yo no sé los acuerdos a los que llegan, pero Eurosamop tiene la responsabilidad de gestionar la sociedad en todas sus facetas. Es una cuestión privada entre Eurosamop y quién financie eso“.