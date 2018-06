Rocío Espada, aún con la adrenalina: “Creo que fui inteligente”

Mario Asensio

Martes, 26 junio 2018 | Leída 14 veces

Triatlón Cros > Cto. Andalucía

Rocío Espada Vázquez (CD Simón Verde DOC 2001) revalidó en el Triatlón Cros Puerto Moral-Higuera de la Sierra su título de campeona de Andalucía de la especialidad y aseguró a huelva24.com que tiene “aún la adrenalina de la prueba”. Explicó que “creo que fui inteligente”, aunque no está “del todo contenta por no arriesgar nada”.

Pero por encima de todo está la alegría por ganar en una prueba especial para ella, “más que nada porque me inicié en ese triatlón. La verdad que una vez que lo consigues todo sigue igual, pero lo disfruté mucho entrando en meta. Me dije "ya, es tuyo...grita, suelta lo que llevas dentro" y disfruta!! Estuvo mucha gente apoyándome y luego haciéndonos fotos”.

Insistió en que fue inteligente porque no arriesgó y era “realmente era lo que había que hacer”. Del primer sector detalló que “nadé mal, me perdí, pero fue muy comentado por todas. Éramos pocas y las últimas boyas costó verlas y al no haber muchas chicas no seguíamos a ninguna en concreto. Pero nadé cómoda la verdad y salí quinta”.

En el segmento de bicicleta impuso su ley. “En el kilómetros seis más o menos ya me puse primera. No sufrí en bici porque me dediqué a ir a buen ritmo para abrir hueco pero no arriesgar nada por tema de averías, caídas y por la carrera a pie tan dura que nos quedaba. Hice un muy buen parcial”. Pero a pie, comentó que “me dio mucho flato y decidí no arriesgar en bajadas y en las subidas iba muy castigada”. Pero en ese momento “realmente la carrera estaba hecha”.

Ahora trabajará con vistas al de España de Duatlón Cros. “En tres semanas tengo muchas ganas de entrenar. Voy a dejar de nadar y dedicaré todo a correr, bici y algo de gimnasio para ganar algo de fuerza. Estoy algo más delgada y quizás me falte algo de fuerza al final”.

“Hay que valorar para seguir mejorando. Después del Xterra he estado dos semanas prácticamente parada. Me quedan dos semanas duras pero con muchas ganas de sufrirlas”, señaló. Con respecto a sus opciones en el nuevo objetivo marcado, opinó que “Almazán fue mi último Nacional y a pesar de no ser técnica la parte de bici fue dura y me llevé la plata hace dos años. Este año espero poder pelear también delante, pero de momento, pienso en estas semanas para disfrutar de los entrenos”.