Oro para Raúl Camacho y plata para Belén Fernández en el triple salto del Nacional Sub 20

Mario Asensio

Atletismo

11.04 h. Murcia albergó este fin de semana el Campeonato de España Sub 20 al aire libre donde los atletas onubenses lograron dos medallas gracias a los saltadores Raúl Camacho, de Isla Cristina, y Belén Fernández, de Lepe, oro y plata, respectivamente, en triple salto.

Siguiendo con una gran trayectoria en años anteriores, con medallas tanto en Campeonatos de Andalucía como de España, el isleño Raúl Camacho Fernández (Playas de Castellón) logró el oro en triple salto con una mejor marca de 15,53 metros. Además saltó 15,17, 15,15 y realizó tres nulos. "Me siento muy contento por haber quedado campeón de españa mejorando mi anterior marca personal, pero me quedo con la cosita de que me quedé a 2 centímetros de hacer la mínima para el campeonato del mundo de Tampere (Finlandia)", explicó a huelva24.com el joven atleta, que aún podría competir una vez más este temporada si le convocan para representar a Andalucía en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas del próximo 14 de julio, ya que encabeza el ránking regional absoluto.

En la misma prueba se colgó la medalla de plata la lepera Belén Fernández De los Santos (Perceiana-Extremadura) con 12,14 metros en su primer salto. Tras cuatro nulos marcó 11,95. "Estoy más contenta de lo que esperaba, ya que no creía que realmente podía coger medalla,las demás atletas tenían muy buena marca y estaban por delante de mí, pero también hay que decir que yo iba con muchísimas ganas, fuerza e ilusión de volver a competir en un campeonato de españa e iba en muy buena forma física", explicó a huelva24.com y añadió que "nuestros objetivos en un principio eran pasar la barrera de 12 metros y ha llegado en el momento que ha tenido que llegar, en la cita más importante así que más no se puede pedir".

El lepero Rafael Pérez Villegas (Ciudad de Lepe) fue cuarto en longitud con un registro de 6,92 metros, a 17 centímetros del bronce, mientras que la lanzadora de Isla Cristina Estela Cazorla Hidalgo (Playas de Castellón) logró la quinta plaza en peso con un registro de 12,48 metros.

En el Campeonato de España Sub 18 celebrado en Gijón no hubo metales para los atletas de Huelva. En jabalina fue séptimo Pablo Toscano Bermejo (Club Onubense Atletismo) con 55,99 metros y octavo Javier González Carranza con 49,84.

Ricardo Orta De la Palma (Perceiana Extremadura) terminó decimoquinto en peso con 13,14 metros y en disco acabó decimonovena Inés Sequera Romero (CA Isla Cristina) con 30,24 metros.

El lepero Alberto Muriel Martín (Cueva de Nerja) se impuso en semifinales con un gran registro de 4:06.83, pero en la final no rindió igual y acabó undécimo con 4:17.00. Por su parte fue eliminada en la primera ronda de los 100 metros Eva Cárdenas Bermúdez (CA Isla Cristina) con 12.68 y quinta en las semifinales de los 1.500 metros Zenobia Benítez Donaire (Atletismo Arcoiris) con 4:59.68.

Plata en el Andaluz sub 12 femenino de clubes logró el equipo del Atletismo Ciudad de Lepe, que acabó por detrás el Cueva de Nerja y por delante del Virgen del Castillo.

