El runrún: ¿Habrá choque de trenes socialista?

Lunes, 25 junio 2018 | Leída 22 veces

confidencial

Ha sido el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara –uno de los llamados ‘barones’ del partido– el que parece haber dejado muy claro que los tiempos en los que las reivindicaciones al Ejecutivo solo se hacían cuando gobernaban ‘los otros’, han pasado. Afortunadamente para todos. No nos engañemos, ya que quizá el arranque de responsabilidad política de Vara al reclamar con contundencia al gobierno de su partido mejores conexiones ferroviarias para su región no hubiera tenido lugar si en La Moncloa no estuviera quien hasta hace poco era un apestado para muchos de sus compañeros.

Si bien es cierto que el presidente de Extremadura, en sus comentarios de Twitter esa misma tarde, ya dijo que no es un problema causado por el Gobierno de Sánchez, también dejó claro que es a él como jefe del Gobierno central a quien corresponde la solución. No tardaron en enmendarle la plana sus convecinos, y con razón, al recordarle que si esa región sufre esas carencias en materia de infraestructuras ferroviarias, no es culpa únicamente de Rajoy. Culpables también son Zapatero, Aznar y Felipe González, pero sobre todo el propio Fernández Vara y Rodríguez Ibarra, quienes quizá no fueron en su momento tan combativos como ahora a la hora de exigir a sus compañeros de partido con poder en Madrid igualdad de trato en este asunto. Tres cuartos de lo mismo se podría aplicar al caso andaluz, en general y al onubense en particular, donde parece que el PSOE está dispuesto a mantener el pulso con Fomento para que la alta velocidad termine llegando a nuestra provincia. Confiemos en que, se deba o no a una estrategia para marcar distancias con el sanchismo, al menos termine dando sus frutos.

Superoferta de cine. Parece que con la llegada el buen tiempo, lógicamente, lo que apetece en el tiempo de ocio es hacer actividades al aire libre y disfrutar todo lo que no se ha podido en los días de lluvia y frío. Quizás por eso pocos tienen como opción destacada el cine y en esa línea, hay que atraer al público de alguna manera. De este modo, Holea y los cines Artesiete celebran la llegada del verano con una promoción que ofrece entradas de cine a 2,90 euros para las proyecciones del día 28 de junio. Así, los clientes podrán disfrutar el próximo jueves de todas las películas de la cartelera de Artesiete Holea a un precio reducido y podrán adquirir las entradas tanto desde la web de Artesiete como en la taquilla. Además, los espectadores tendrán a su disposición un menú especial de palomitas y refresco por 2,90 euros durante ese día.

CSIF, apoyando a los pre-funcionarios. Jornadas de nervios las que están y atravesando cientos de opositores onubenses que estos días se la juegan en las pruebas para acceder a la tan ansiada plaza de profesor de Secundaria, en la mayor oferta de empleo público en una década. Nada menos que 5.404 plazas para toda Andalucía. Aunque hay muchos veteranos en esta ‘guerra’, también son numerosos los que acuden al examen con los conocimientos ajustados a la materia sobre la que se van a examinar, desconociendo en buena medida el proceso y los pasos establecidos a la hora de defender el resultado obtenido en la prueba y el abanico de opciones que se presentan una vez hecho el examen y obtenida la calificación. Por eso muchos de ellos habrán agradecido la iniciativa llevada a cabo por CSIF Huelva, desplazado a pie de aula para asesorar personalmente a quienes necesiten aclarar cualquier aspecto, más administrativo que académico, del proceso que le preocupe o sobre el que crea no tener la información necesaria. Enhorabuena a este sindicato por estar al lado de los funcionarios... ¡incluso antes de que lo sean!