El Ayuntamiento dice que Eurosamop garantizará que se cumplan los pagos antes del viernes

Lunes, 25 junio 2018

Recreativo

El portavoz del equipo de gobierno, Manuel Gómez, intervino hoy en Radio Huelva, donde explicó que “el plan que tiene el Ayuntamiento, desde el minuto uno, era poner a la venta las acciones del Recreativo. Por eso se sacaron el año pasado y el primer plan es salvar al Recreativo. Eso es lo que tener claro y quiero recordar que este equipo de gobierno es el que ha conseguido que hoy por hoy el Recreativo todavía siga vivo. Si no, en 2015 o 2016 habría desaparecido. Y una vez que se salvó al Recreativo, se expropió las acciones, se aportó dinero para alzar el embargo de Hacienda y darle viabilidad al club, pues entonces se ha pretendido en dos ocasiones venderlo. Pero la cuestión es que hoy por hoy, tanto el año pasado como este, los licitadores han aparecido y han sido tres. Vicente Simón el año pasado y ahora Krypteia, ambas no fueron admitidas y la que si fue admitida, Zephir Homes, no ha querido y ha renunciado a firmar las escrituras después de ser la adjudicataria. Todavía no tenemos comunicación oficial de que ellos vayan a renunciar, así que si mañana en el día señalado en la firma, esta no se produce... Pues habrá que declarar desierto el concurso. Y veremos lo que haremos, la ley establece varios mecanismos“.

También quiso dejar claro que “estamos trabajando para que el Recreativo garantice su supervivencia y que compita el año próximo en la Segunda División B. Esa es una cosa que tenemos muy claro y a través de los mecanismos que tenemos, por medio de ese contrato de gestión que está firmado por el Recreativo con Eurosamop, serán ellos los que se encargarán llegado el caso, antes del viernes, que el Recreativo vuelva a competir en Segunda B. Eso no es el plan B, es lo que tenemos que hacer“.

En cuanto a la confirmación de que hayan recibido un burofax por parte de Zephir Homes, informándoles de su retirada de la compra del Recreativo, este dijo que “es algo que no tengo constancia, aunque realmente lo desconozco. De todas formas hay una fecha fijada, que es mañana y si no se firman las escrituras, será declarado desierto. Esa es la situación, por desgracia. Me da mucha, sobre todo escuchando las palabras de Paco Mendoza, que haya habido gente, una serie de señores de Sevilla, que hayan venido a utilizar a gente de Huelva y que quiere y ama al Recreativo. Que lo hayan utilizado de esta manera para reírse del Recreativo, una seña de identidad de Huelva y que hayan dicho que nos le hemos dado los papeles que han pedido, cuando eso es absolutamente incierto. El problema es que no tienen dinero o no tienen el suficiente, que es el necesario para hacerse con las acciones del Recreativo. Y no hay otra historia“.

Manuel Gómez recordó que “me llama la atención cuando se habla de transparencia, cuando en el punto 11.3 del pliego dejaba claro que los licitadores podían solicitar cualquier tipo de información al Ayuntamiento en relación con las acciones. Pues bueno, no hemos recibido ni una sola petición en el periodo de presentación de ofertas, ninguna. Querían llevar esto en tan secreto, estos señores de Zephir, que ni siquiera fueron a llamar al Ayuntamiento para solicitar cualquier tipo de documentación. Es muy fácil ahora, después de haber resultado adjudicatario, por la excusa clara de que no se les ha dado documentación cuando ellos no la han pedido. Hay cosas que pueden pedir, pero otra las sabían. Han mentido en la rueda de prensa, como que no tenían información de la Seguridad Social, cuando resulta que el abogado que estaba en la rueda de prensa es el que defiende al jugador, por el cual se ha generado esta deuda con la Seguridad Social. O sea, es que están mintiendo descaradamente, solo ponen excusas“.

Por último el portavoz y concejal del grupo socialista dejó claro que “aquí se le ha dado toda la documentación que solicitó Zephir el día 12 de junio en un burofax, se le dio toda la documentación. A mí me trasladan que se le dio todo, pero me consta que todo lo pidieron se les dio al día siguiente. Además de la gran cantidad de reuniones que ha tenido el señor alcalde personalmente, donde se les dio toda la información que solicitaron. El contrato de Eurosamop no es un problema, ya que se ha conseguido que renunciaran a la indemnización y lo único que pidieron era recuperar su dinero, el 50% a la firma de la escritura y el resto avalado a 31 de diciembre. No estamos hablando de falta de documentación, sino de falta de liquidez“.