Daniel Santana: “Los niños por los que luchábamos no podían ver una derrota en algo que iba por ellos”

Mario Asensio

Lunes, 25 junio 2018 | Leída 44 veces

Desafío 'Nadar sin Fronteras'

El relato en primera persona de Daniel Santana publicado en su muro de Facebook es el siguiente:

“En primer lugar y antes de contar mi experiencia quiero agradecer a toda esa gente que se ha volcado en esta locura por el simple hecho de ayudar: nadadores, colaboradores, coordinadores de tierra, piragüistas, Club Natación Lepe, Protección civil, Ayuntamientos, compañeros de deportes, patrocinadores, tanta y tanta gente que sin ellos, nada de todo esto hubiera sido posible.

EL 23 de junio de 2018 a las 10 de la mañana todo comienza en la playa de Monte Gordo... Muchos amigos y familiares me acompañan en la salida para darme ese primer empujón antes de tirarme al agua. Tenía muchas dudas, sabía que iba a ser muy duro, pero había que intentarlo, ya no había marcha atrás.

Me lanzo al agua y con tranquilidad empiezo a nadar. El agua estaba perfecta.R ritmo muy suave y disfrutando del mar en calma. Primer objetivo, llegar al espigón de Portugal a unos 8 kilómetros. Estaba muy cómodo y casi sin darme cuenta ya estaba allí. De momento todo bien.

Segundo objetivo, encontrarme con el primer grupo de amigos que me esperaban en Isla Canela. Al encontrarme con ellos ya llevaba 12kilómetros, pero me dieron un gran subidón. Ya no estaba solo, seguía con bastante fuerza y todo iba súper bien.

Tercer objetivo, llegar al espigón de la Punta Del Moral. En principio era algo que no me preocupaba, pero se hizo más largo de la cuenta. Cogimos una corriente en contra que nos paraba y no nos dejaba avanzar. Se me hizo eterno.

Cuarto objetivo, llegar a Isla Cristina, donde entraba el segundo grupo de nadadores. Seguíamos contra corriente y costaba llegar. Íbamos con retraso y las fuerzas empezaba a aflojar. Era el kilómetro 20 y todavía quedaban otros 10. Nos encontramos con el segundo grupo y tenía cada vez mas gente a mi lado, ya quedaba menos, poco a poco íbamos avanzando.

La marea y el viento cambió y se puso a favor, aunque empezaba a picarse y a levantarse marejada. De momento iba todo bien y aunque un poco cansado me sentía cómodo. Llegaron los puntos 3 y 4 y seguían entrando mas amigos al agua con un único objetivo, ayudar.

Era impresionante ver tanta gente unida x la causa. Ya éramos unos 60 nadadores, 10 piraguas y 4 o 5 barcos en busca de la meta. Quedaba poco y me seguía encontrando muy bien. Pero no iba a ser tan fácil. Al llegar al punto 5 sólo quedaban tres kilómetros, una horita de nada y todo cambió. Nos acercamos a tierra y al ir nadando me empecé a marear con las ondulaciones de tierra.

La corriente, las olas, el suelo ondulado, el cuerpo cansado, no iba comiendo ni bebiendo bien... todo se unió y el cuerpo empezó a decirme “ten cuidado que no llegamos”. Ahí empezó mi cabeza a pensar. No podía parar, había mucha gente ilusionada, mis niños pequeños del club estaban a punto de entrar, me esperaban muchos amigos en meta, mi hija me esperaba para nadar por primera vez a mi lado y los niños por los que luchábamos no podían ver una derrota en algo que iba por ellos. Así que tuve que echarle valor, corazón y fuerza extra para seguir adelante.

Tomé la decisión de irme otra vez hacia dentro para no ver el fondo y mandar a todos los nadadores hacia tierra para que ellos recogieran los niños y no tuvieran que entrar muy adentro. Otra vez me quedaba solo. Empezaba a ver el pino grande, necesitaba llegar, no iba bien, el mareo no se me quitaba. Me avisaron del barco para hacer la última parada y les dije que no, que ya no se paraba más. Tenía miedo de parar y no poder seguir.

Mi hija me esperaba cerca del pino, tenía que llegar. Poco a poco se iba acercando, hasta que por fin me acerco a tierra y la veo. Ufffff, ya estaba listo, no quedaba nada. Recojo a mi peque, me uno a los 80 nadadores que venían conmigo y a por los últimos 50 metros. Lo habíamos conseguido, habíamos llegado, reto conseguido!!

Había muchísima gente esperándonos, impresionante, sin palabras. Enhorabuena a todo, eran grandes, todos ellos. Nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda de todos, dentro y fuera del agua. Jamás podré agradecer tanta ayuda y apoyo por parte de todos. Ha sido impresionante.

Sólo pedir disculpas al que no pude saludar en tierra. Llegué con pocas fuerzas y mareado y no pude estar con ellos. Gracias a todos por el apoyo, por las felicitaciones, llamadas... etc. Me he sentido muy querido y apoyado por todo el mundo y eso es algo que lo llevaré siempre conmigo. Muchas gracias.