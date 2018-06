Adrián Andivia y Lidia Rodríguez salen victoriosos del Trail Marismas de Corrales

Mario Asensio

Lunes, 25 junio 2018 | Leída 37 veces

Atletismo

En la categoría masculina Adrián Andivia Soto (Club Atlético Punta Umbría) impuso un fuerte ritmo y no tuvo rival. Dedicó la victoria a su tío José Manuel Soto López. En su muro de Facebook señaló que ya que "he tenido varios percances en carrera, supe controlar los nervios y aguantar el tirón, aunque para algunos pueda parecer una carrera cualquiera para mí era especial, quería ganarla y poder dedicarle ésta carrera a mi tío Soti, que por desgracia hace tiempo que no puede correr con nosotros y desde aquí decirle que pronto podrá volver a disfrutar de las carreras de nuevo con los tuyos, desde aquí le mando muchísimos ánimos".

Se impuso con un tiempo de 45:01, seguido de Alí El Fghir (CD Atletismo Base, 45:31) y Helder Silva (Intermarché VRSA TR, 46:06). Cuarto y quinto terminaron Jesús Barroso Rodríguez (Patapalos Huelva, 46:23) y Ricardo Fabeiro Cruz (Independiente, 46:28).

Lidia Rodríguez Fernández (Cuevas de Nerja) venció en la general femenina con un registro de 53:27, con casi dos minutos de diferencia sobre Bárbara Mora Flores (Club Aserradero, 55:45) y más de tres sobre Esther Fernández Olalla (Club Ultra Trail Huelva, 57:44). Alicia García del Valle (Golfitnss, 1:01:15) y Gema Rodríguez López (Club Atlético Punta Umbría, 1:01:46), ocuparon la cuarta y la quinta plaza, respectivamente.

En las clasificaciones por categorías, los mejores en senior fueron los ganadores absolutos Lidia Rodríguez Fernández (Cuevas de Nerja, 53:27) y Adrián Andivia Soto (Club Atlético Punta Umbría, 45:01). En veteranos A, se alzaron con la victoria Esther Fernández Olalla (Club Ultra Trail Huelva) y Jesús Barroso Rodríguez (Patapalos Huelva, 46:23); en veteranos B, Bárbara Mora Flores (Club Aserradero) y Alí El Fghir (CD Atletismo Base); en veteranos C, Laura Romero Ramos (Club Ultra Trail Huelva) e Israel Navarro Fernández (Patapalos Huelva) y en veteranos D, Sampedro Escudero Pérez (Club Atlético Punta Umbría) y Eduardo Martín Infante (Club Atlético Punta Umbría), mientras que José María Medina Bermúdez (Independiente, 54:40) fue el mejor junior.

