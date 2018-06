Era mentira que el equipo de gobierno quisiera vender

Ricardo Ubric

Domingo, 24 junio 2018

El Recre no sólo aburre y cada vez genera más desinterés e indiferencia sino que está herido de muerte. Lo mataron entre muchos y le queda un hilillo de vida que posiblemente se desvanezca una vez que se celebren las próximas elecciones municipales en mayo. Ya dejará de interesar políticamente y ya también Eurosamop habrá ganado una buena suma económica que le vamos a tener que pagar nosotros con nuestros impuestos. Hace un año escribí que el Ayuntamiento había pasado de ser héroe a villano en el tema del Decano. Ahora ya no sé qué calificativo usar para definir su postura en las últimas fechas sin que me sienten en un juzgado.

Y lo más cínico y vomitivo de todo esto es que aquí no dimite nadie. O sea, nos quitan ocho millones de euros que nos harían falta para mejorar las infraestructuras o la sanidad; no le pagan ni a los futbolistas, ni a los técnicos, ni a los trabajadores ni a los extrabajadores, ni a la Real Federación Andaluza de Fútbol, ni a la Seguridad Social, ni a los acreedores (a Hacienda parece que sí porque después de la que han liado estaría bueno); firman sin consultar con nadie de la oposición un contrato con Eurosamop que hipotecará al Recre hasta llevarlo a su muerte casi segura; ocultan de manera ilegal información que debería ser pública para la ciudadanía; convocan un concurso público, perdiendo horas y horas en absurdos plenos, para después completar otra chapuza histórica de la que se ríen fuera de Huelva y como ven que van a perder su juguete electoral la cagan a última hora; tienen al Recre en causa de disolución; pasan de pagarle a la afición el dinero que le costó Dios y ayuda poner a muchas familias hace dos años…

Cada día sale un nuevo drama alrededor del Decano y no todo va a ser culpa de Pedro Rodríguez y de Pablo Comas. Habrá que hacer autocrítica. Es muy triste que el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, dijera hace unos días en Ser Deportivos que haría todo lo posible para que Zephir Homes comprara el Recre porque un club no puede estar en manos de un Ayuntamiento y que después les haya puesto mil y una zancadillas. Pepe Fernández cuentan que es el nuevo ‘capo’ albiazul, el nuevo Michael Dumois, pero posiblemente no le llegue ni a la suela del zapato, y a los hechos objetivos de los últimos tiempos me remito. El pliego de condiciones se debió convocar bastante antes, y además antes de publicarlo se debería haber llegado a un acuerdo para rescindir el contrato de Eurosamop, o al menos se deberían haber incluido las fórmulas para que el que llegara pudiera romperlo. Pero claro, no interesaba un cambio de poder. Es mentira que el equipo de gobierno quisiera vender. Les ha costado muchos años hacerse con el Recre y ahora ni con aceite hirviendo lo van a soltar. Es así: antes prefieren que el club muera a que aparezca un comprador. Pero almas de cántaro, si existe esa opción en el pliego de recuperar el Recre si sus nuevos dueños no lo están gestionando bien, ¿por qué no lo han vendido y luego siempre podían haber ejecutado esa cláusula? ¿Por qué la Mesa de Contratación dice que Zephir Homes cumple con todos los requisitos económicos y días después el señor alcalde insinúa que son unos ‘tiesos’? En fin, de ridículo en ridículo. Como casi siempre. Que alguien dé la cara y dé explicaciones. Que alguien dimita. Que la afición del Recre y la ciudadanía de Huelva al menos le pongan la cara colorada a esta gente. Basta ya, hombre.

Si es que hasta un niño de cinco años tiene claro lo que ha ocurrido. Más allá de que Francisco Mendoza tenga en su currículum que fue presidente del Decano en la época en la que gobernaba el Partido Popular, aquí lo que pilló en fuera de juego a los socialistas fue que apareciera sobre la bocina esa propuesta de Zephir Homes. No hay más que ver como todos los teléfonos de los consejeros del Recre o de los mandamases del consistorio estaban apagados esa noche. Había que urdir una estrategia. Fue una noche de luto la de aquel 7 de junio. Claro, a partir de ahí había que intentar convencer a los ‘periodistas amigos’ de que los que llegaban eran un nuevo Gildoy, un nuevo Vicente Simón, en definitiva, que eran los malos de la película. Por si acaso, y para tener las espaldas bien cubiertas, habían presentado la opción de Krypteia Capital también a última hora, lo que lógicamente deja en mal lugar a Juanma López, que en el diario Huelva Información había señalado unos meses antes que se iba a presentar al concurso público. Está claro que se encuentra más cómodo con su actual posición, con la que se va a llevar un buen pelotazo sin dar mucho golpe y colocando a amigos tanto en el banquillo como en el césped. La campaña de socios va a ser un completo fiasco a no ser de que los que tienen que hacerlo se vistan en las próximas semanas por los pies y den la cara ante la ciudadanía onubense. Todo lo demás son milongas y cuentos chinos. De Zephir Homes se podrán decir muchas cosas, y el tiempo les dará o quitará la razón, pero al menos han expuesto de manera pública, sin miedo y con coraje su versión de los hechos. Las cartas sobre la mesa. El Ayuntamiento, sin embargo, ha mandado una simple y llena de tópicos nota de prensa. Siempre ha habido clases…

Lo que nos queda por aguantar esta temporada es otro sombrío panorama, una crisis tras otra de incalculables consecuencias porque encima han conseguido lo que nunca se debe conseguir, que es distanciarse de la afición. Eso es lo más sagrado y ahora mismo ya nadie cree en Eurosamop ni en el Ayuntamiento para hacer un Recre competitivo, un Recre grande, un Recre que transmita. Espero que el Trust, las peñas y los partidos de la oposición al menos den guerra y alcen la voz porque hemos llegado a los tiempos caciquiles de los que antes abominaban los que mandan ahora. La historia se repite y siempre hay vencedores y vencidos. No aprendemos de los errores. A los humanos nos puede la codicia. Que nadie se llame a engaños. A veces es que parecemos tontos y creemos que en todo esto del fútbol todavía queda algo de romanticismo. El alcalde necesita al Recre para conseguir votos. Punto y final. Y Juanma López lo necesita para engordar su billetera. Punto y final. Claro que va a haber cambios en el consejo de administración. Faltaría más. Simplemente por orgullo y por no ser cómplices de esta miseria, engaño y decepción se deben ir la mayoría de sus miembros. Y lo mismo ocurre con el resto de estamentos del club. Los que le han bailado el agua en los últimos 12 meses a Eurosamop pues posiblemente seguirán gozando de privilegios y les dará igual seguir siendo unos ‘pelotas del jefe’. Pues yo les recordaría que hay una cosa que se llama orgullo y que la vida no se acaba en el Recre, aunque sé que a algunos eso no les entra en la cabeza. Dentro de unos años se arrepentirán de tener ese pensamiento actual. Afortunadamente la vida da muchas vueltas. Y aquí seguiremos estando todos para miranos a la cara.