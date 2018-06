Salvador Sobral actuará en Huelva el 18 de octubre

huelva24.com

Ganador de Eurovisión 2017

11.25 h. Salvador Sobral, el ganador de Eurovisión 2017, arrancará el día 27 de junio en Málaga una amplia gira por España que le llevará, entre otros lugares, a la capital onubense el 18 de octubre, para presentar su proyecto 'Excuse me tour' junto con la banda de rock electrónico Alexander Search. Aún no se conoce ni el lugar en el que actuará el cantante portugués de 28 años, que ya ya está listo para volver a los escenarios tras el trasplante de corazón al que se sometió a principios de diciembre, ni tampoco el precio de las entradas, que todavía no están a la venta.