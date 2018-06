Ruperto Gallardo da con la tecla: "Cuando sorprende que se presenten licitadores imprevistos..."

huelva24.com

A través de las redes sociales, el concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Huelva Ruperto Gallardo ha expresado lo siguiente a saber de la difícil situación en la que se encuentra el Recre tras no concretarse la venta al grupo Zephir Homes: "Cuando empresarios desacreditan a alcaldes... Cuando alcaldes quedan en evidencia a cuenta de lo que dicen sus concejales... Cuando concejales de hecho mandan más que consejeros delegados... Cuando el dinero al parecer suficiente no sirve... Cuando los contratos se rompen antes de firmarlos... Cuando los contratos inminentes no son firmados y se hacen eternos.... Cuando sorprende que se presenten licitadores imprevistos... Cuando los propios adjudicatarios reconocen que el pliego no era serio... estaba, como avisé, viciado... La esencia del Gatopardo. Cámbialo todo para que nada cambie. Y mientras tanto, empleados, exempleados y proveedores... sin cobrar y sin ver una solución cercana... Hace muchos meses pedí apoyo para ellos, y ni PSOE ni PP quisieron dárselo. Empiezo a entenderlo todo... Cuando sólo los licitadores adjudicatarios dan explicaciones.... Creo que el plan B, era el plan A. Esperando explicaciones. Vamosssss mi #Recre. No podrán contigo".