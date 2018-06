Rafael Gavilán: "El alcalde ha herido de muerte al Recre con el secuestro de Eurosamop"

huelva24.com

19.05 h. Rafael Gavilán, el portavoz de Mesa de la Ría en el consistorio onubense, señalaba en su perfil de la red social Twitter que "tras la rueda de prensa de Zephir Homes me reafirmo en lo manifestado en el último Pleno del Ayuntamiento de Huelva: el alcalde ha herido de muerte al Recre con el secuestro de Eurosamop. Pronto los tres contratos de préstamo también verán la luz. Pase lo que pase, el sol saldrá mañana. No será el Ayuntamiento sino Huelva la que nunca dejara morir a Decano.

"No conviene olvidar que en el pasado Pleno de 30 de Mayo, Mesa de la Ría presentó como propuesta la impugnación de ese mismo contrato de Eurosamop que ahora parece escandalizar a quienes no apoyaron instar a su nulidad. A veces el orgullo y el no querer dar la razón a quien se considera un adversario se antepone a los intereses que verdaderamente debemos defender, los de Huelva por encima de los del propio partido. En Mesa de la Ría eso nunca nos va a suceder", añadía Rafael Gavilán.