Francisco Muñoz: "No nos han dado documentación de nada y un inversor no puede entrar en una sociedad a oscuras"

Francisco Muñoz, el abogado del grupo Zephir Homes que estuvo también muchos años trabajando hace una década en el Recre, señaló en la rueda de prensa en el hotel Luz de la capital que "en cualquier proceso de compra de una sociedad se lleva a cabo por parte del grupo de un requerimiento de todos los documentos para que el comprador sepa los datos de lo que compra. Son datos absolutamente confidenciales pero imprescindibles y necesarios porque todo lo que no está en ese paquete no existe. Se le ha pedido al Recreativo documentación esencial para saber sus necesidades de pago, pero algunos documentos no nos los han entregado pese a pedirles de manera reiterada desde el día 12 hasta ayer".

Concretamente el letrado onubense se refería a "las auditorías de las tres últimas temporadas no nos la han dado, así como el avance de la actual situación del ejercicio 2017/18. Mantuvimos conversaciones con el auditor del Recreativo y tampoco tenía las auditorías desde el año 2014. Nos habló de un informe forense que también hemos solicitado y que tampoco nos han facilitado, por lo que no se sabe la situación en la que se encuentra la sociedad. También hemos pedido contratos de préstamo, sobre todo los que tienen con sociedades como Eurosamop o Striker Anelsa, para conocer las formas de pago, las devoluciones o el tipo de interés, y tampoco nos los han facilitado. A día de la fecha, y también es vital, tampoco se tiene soporte documental de la rescisión de contrato con Eurosamop ni tampoco de lo que se les debe a esta empresa. No hay soporto¡e físico para contrastar si eso es o no así. Tampoco hay documentación de lo que se les debe a auditores, abogados o economistas, y el Recreativo lleva mucho tiempo desgraciadamente viviendo judicializado. No podemos entrar en sitios con sorpresas sino al menos tener una certidumbre. Tampoco se tiene soporte documental de una deuda con Seguridad Social de 840.000 euros y no hay informe favorable o desfavorable por parte de dicho organismo de si se puede aplazar. Tampoco disponemos de la forma de pago o de los préstamos que el Recreativo haya podido hacer con otras empresas. Y tampoco tenemos soporte fundamental de la deuda que tiene el club con sus acreedores ni las facturas que están pendientes de pago ni si hay acuerdos de pago con unos y con otros".

Con todo esto, Muñoz hacía una contundente reflexión: "Son demasiados vacíos y así un cliente no puede meterse en una sociedad a oscuras. El inversor estaría metiéndose en una sociedad en la que no sabe si las deudas son 20, 40 ó 50, y ante esas dudas es lógico que un inversor no acceda. A día de la fecha seguimos teniendo estos problemas y bajo estas condiciones un inversor no puede entrar en una sociedad por mucho que tenga el corazón recreativista. La razón y la profesionalidad te dicen que no”.