José María Zafra anuncia medidas legales de Zephir Homes contra el Ayuntamiento por "daños y perjuicios" y habla de "tomadura de pelo"

Ricardo Ubric

Sábado, 23 junio 2018 | Leída 264 veces

fútbol > recreativo

El Hotel Luz de la capital onubense acogió este sábado un acto público, de más de una hora y media de duración, en el que varios miembros del grupo Zephir Homes, Francisco Mendoza, Francisco Muñoz, José María Zafra Benjumea y Mariano Gutiérrez Reyes, explicaron su renuncia a hacerse con el 90% de las acciones del Recre debido a los impedimentos surgidos en los últimos días tanto con el Ayuntamiento de Huelva como con la empresa madrileña Eurosamop. Tomó la palabra Zafra, que indicó que “tanto Mariano como yo estamos en representación del grupo inversor que respalda a Zephir Homes y también somos partícipes de este fondo”. Y añadía que "don Francisco Mendoza y Francisco Muñoz tienen dilatada trayectoria en el Recre y nosotros como empresarios no vamos a aceptar bajo ningún concepto ningún tramo de tinta que ponga en duda nuestra honorabilidad y solvencia. Nuestro grupo pensamos que aterrizamos en un campo de fútbol y donde hemos aterrizado ha sido en un campo de minas”.

En su exposición de los hechos, Zafra quiso comenzar realizado una exposición cronológica: “El Ayuntamiento convocó un pliego de licitación pública que es el que marca las normas del juego y definen de forma clara los requisitos para adjudicar a una adjudicación pública con todas las garantías legales. Se requería experiencia en gestión deportiva, algo que los inversores no teníamos pero sí el señor Mendoza, que ha sido presidente de este club durante 11 años, y también Paco Muñoz, que fue secretario. Superada esa primera condición, simplemente había que esperar a un procedimiento administrativo limpio y bajo la ley, que eso es lo que daba seguridad, como ocurre en cualquier proceso público. Una vez que se abrió el sobre B, se comprobó que nuestra oferta, muy medida y estudiada, fue la ganadora del concurso, y así se nos comunicó mediante la Mesa de Contratación”.

El contrato de Eurosamop

Sobre las discrepancias principalmente con el Ayuntamiento a cuenta de que no rescindió el contrato con Eurosamop, añadia que “desde el martes 12 estábamos simplemente pendientes del trámite de acudirá a la notaría para firmar la adjudicación. Ese mismo martes se nos convoca a una reunión con el alcalde, el vicepresidente de Diputación y la teniente de alcalde. Estos señores estuvieron sentados con nosotros cuatro y fue una reunión en la que nos dieron la bienvenida y nos felicitaron por haber sido los adjudicatarios del pliego de pleno derecho. Fue una reunión de absoluta cordialidad. El único punto duro que sucedió ese día fue que nosotros explicamos el proyecto deportivo y lo que íbamos a hacer con el Recre y quise buscar la seguridad jurídica de que realmente éramos los adjudicatarios del Recre. Si quieres gestionar toda la sociedad, tienes que tener la maniobrabilidad absoluta y no pueden existir servidumbres de ningún tipo, porque si existieran deberían haber estado reflejadas en el pliego. El alcalde nos dijo que estaba encantado de ver ese proyecto y le dijimos que teníamos dudas sobre un posible contrato de gestión que hipoteca a a los nuevos propietarios. El alcalde se vio sorprendido y se limitó a darle una instrucción directa al señor Pepe Fernández de que ese mismo día se nos entregara el contrato de Eurosamop. Fernández llamó a Carlos Hita y le dio la orden directa de que se nos entregara ese contrato y la reunión acaba en un clima de absoluta confianza y transparencia total con el Ayuntamiento. A Paco Mendoza se le dieron absolutas garantías de que gestionará todo el apartado deportivo y a nosotros de que gestionaríamos todo lo económico. Pero esa misma tarde no se nos entregó el contrato pese a ser testigos directos de esa orden del alcalde a Carlos Hita. No entendíamos esa contraorden y por eso seguimos insistiendo con email y diversas llamadas. A última hora nos dijeron que había un problema, que era la cláusula de confidencialidad y que para verlo habría que acudir a un notario. Nosotros realizamos eso de manera diligente, y entre la documentación que le entregaremos al juzgado entregaremos ese documento de confidencialidad. Es verdad que ya es público y notario ese contrato y ya circula debido a que lo solicitó un concejal defendiendo sus derechos. Es atípico y extraño que un miembro del equipo de gobierno no tuviera acceso a ese contrato. El caso es que del análisis de ese contrato, realizado por todo nuestro equipo de asesores legales, nos llevamos las manos a la cabeza, porque o por desconocimiento del señor alcalde o por otros motivos quedaba claro que no tendríamos libertad para hacer un proyecto en el Recreativo en ninguna de las áreas. Ese contrato fue firmado el 29 de junio de 2017 y ese contrato hipoteca los ingresos para los próximos diez años del Recreativo, y lo hipoteca además de una manera que desde nuestro punto de vista está fuera de mercado y no tiene ninguna lógica. El 15% de los ingresos brutos iría para Eurosamop y el contrato dice además que en caso de ser rescindido habría que aportar una indemnización de 15 millones de euros, y eso es un hecho relevante. Cuando eso no viene en el pliego nos damos cuenta de que en aquella reunión del martes o se nos dio información sesgada o no correcta por desconocimiento del señor alcalde".

Sobre los mil y un inconvenientes con los que se topó Zephir Homes a la hora de intentar acceder a la documentación, Zafra manifestaba que "lo que se nos dijo ese martes no obedece a la realidad de los hechos. Ese contrato lo incluiremos en el expediente. Procederemos con luz y taquígrafos porque hemos sido adjudicatorios del 90% de las acciones del Recreativo, y con buena fe hicimos lo que se hace en estos casos, mandar un burofax sobre la existencia de ese vicio y de otros. El alcalde también dijo que nos daría todos los papeles que necesitáramos y el señor Carlos Hita nos dijo mucha información a última hora. La estuvimos valorando también esa noche. Ese burofax que enviamos el 15 de junio de 2018 explica clarísimamente todos los vicios que habíamos encontrado después, y éste es el canal oficial y lo único que vale. Como empresa, quedamos a la espera del Ayuntamiento, que es el máximo responsable, que es el que activó el mecanismo de la enajenación de las acciones. Cuando en un proceso administrativo se manda un burofax, el Ayuntamiento tiene que responder por los mismos términos, y a día de hoy ese cauce oficial aún no lo hemos recibido, y con eso no estamos haciendo un feo al Ayuntamiento, sino que nos sorprende, y muy mucho, que en un procedimiento reglado no se reciba respuesta por los cauces oficiales. No hubo un silencio administrativo sino otra reunión en la que analizando este propio burofax se despachó con el alcalde y se nos dio absolutas garantías de que antes del jueves nos darían la rescisión del contrato con Eurosamop. Le dijimos que si cumplían ese y otro requisito seguiríamos con nuestra intención de invertir en el Recre, que es en lo que llevamos trabajando desde hace dos años y medio. El pasado jueves volvimos a despacharnos aquí, y en el despacho de Gaudia quedamos a la espera de recibir todos los documentos que aclaraban la situación expuesta en este burofax. Transcurrieron horas y llamadas de teléfono y hubo acuerdo con la Real Federación Andaluza de Fútbol, que el Ayuntamiento hizo gestiones, pero nosotros también pero muy importantes a través de Paco Muñoz que se desplazó a Sevilla. Sobre todo estuvimos esperando la carta que liberaba al Recreativo y, por ende a nosotros, de toda la servidumbre del famoso contrato. Yo mismo esa tarde hablé con el señor Pepe Fernández y me transmitió por teléfono que tuviésemos la absoluta tranquilidad de que el jueves por la noche tendríamos la documentación, pero a día de hoy aún no ha llegado. Y como seguimos en un terreno de absoluta incertidumbre hemos tenido que responder enviando hoy al Ayuntamiento un nuevo burofax. En el mismo recordamos que antes del día 21 de junio debían quedar resueltas documentalmente varias cuestiones. Lo único cierto es que ninguna de ellas ha quedado resuelta a día de hoy y es información absolutamente necesaria para cerrar la venta. Necesitamos cuentas de auditorías de los ejercicios 2015/16, 2016/17 y un avance del 2017/18. Son cuestiones indispensables para cerrar la venta antes del día 26 de junio. Para que el Recreativo se pueda inscribir en la competición con antelación a que acabe el plazo, y con independencia a emprender acciones legales, esta mercantil se ve obligado a no subscribir la compra de las acciones de las que hemos sido adjudicatorios”.

El club, en causa de disolución

También recordaba el inversor que el Decano estará inmerso en causa de disolución una vez que logre reabrirse la hoja registral: “Ese mismo jueves también analizamos un problema que teóricamente es menor, pero que no lo es tanto, y es que el Recreativo tiene cerrado el registro mercantil. Son muchos años sin entregar las cuentas anuales y por eso el registro mercantil reacciona no permitiendo ningún tipo de inscripción, así que si el martes cerráramos la compra en notaría deberíamos comunicarles a todos los consejeros del club que cesan en sus cargos, y esa comunicación, así como el nombramiento del nuevo consejo de administración no podríamos inscribirlo en el registro mercantil al estar cerrado, y eso daba una inseguridad jurídica durante ese periodo hasta la apertura del registro mercantil que también nos preocupaba un poco. El propio registro de oficio nombraría a un auditor, y por eso ese mismo jueves hablamos con este auditor, que nos comentó por teléfono que simplemente tenía imposibilidad manifiesta de poder cerrar los informes en un corto periodo de tiempo porque no recibía la información de los cierres de auditoría. Y nos dijo que no nos quedara duda de que el Recreativo se encontraba en causa inmediata de disolución porque vio que el señor Comas metió en el activo un valor del estadio de 20 millones de euros en el balance. Y eso no era verdad. Él dijo que el estadio era suyo y puso ese valor en el activo de la sociedad, y el auditor sabía que eso era un falseamiento de la realidad porque el estadio es del Ayuntamiento y lo que tiene el Recreativo es una concesión administrativa. Así que si en el balance se pone que el estadio es el club y el auditor quita esos 20 millones de euros automáticamente ese agujero económico queda reflejado en la auditoría que ha encargado el club. Y los administradores o el consejo de administración que tenga el club verán que desde que tengan conocimiento fehaciente de que el Recreativo está en un proceso de liquidación tendrán un plazo de dos meses para instar a la liquidación del club porque si no o tienen que ampliar capital o los consejeros deben responder con sus bienes. Hasta eso lo contemplamos nosotros y durante este proceso cada vez surgían más cosas”.

El embargo de la Seguridad Social

En cuanto a una de las noticias aparecidas en los últimos días, con un nuevo embargo de 840.000 euros de la Seguridad Social al Decano, Zafra destacaba que “yo me creí en la reunión del martes con el Ayuntamiento que están perfectamente a favor de obra e hice incluso un símil con que hiciéramos algo parecido al nuevo gobierno de Pedro Sánchez con un intercambio rápido de carteras. Pero nada, fue todo un campo de minas y nosotros las íbamos desactivando una tras otra. Sin tener culpa de nada, nos encontrábamos muchos problemas que no estaban en el pliego. Un ejemplo, la deuda sobrevenida de la Seguridad Social, que es verdad que llegó después del pliego, pero eran 840.000 euros que nadie contemplaba cuando nosotros acudimos al concurso público. La solución del Ayuntamiento fue decir que no pasaba nada y que antes del jueves tendrían un aplazamiento dulce que consistía en conveniar con la Seguridad Social ese pago y darles unas garantías con las que se hipotecaba la Ciudad Deportiva. Eso salía en 14.000 euros mensuales que debían pagar los nuevos adjudicatarios. Como nosotros tenemos avales por 15 millones de euros, les dijimos que podríamos un aval de esos 840.000 euros para no hipotecar la Ciudad Deportiva. En todo este proceso tan largo a mi me ha pasado algo que no me había ocurrido nunca, que es el sentimiento por este club, que me lo ha transmitido el señor Mendoza, que estaba convencido de corazón por salvar a su Recre. Eso lo he vivido en incontables reuniones con él y con Paco Muñoz, que han trabajado muchas horas por intentar salvar al Recreativo. Así que lo que ha ocurrido es injusto y una tomadura de pelo. Hemos acudido con solvencia y nos hemos encontrado con una situación atípica. Teníamos nuestra hoja de ruta y a nadie le gusta trabajar tres años teniendo un expediente, y que al final no se haya podido hacer esta operación”.

En cuanto a la inversión que Zephir Homes hubiera tenido que poner de golpe y porrazo en el club albiazul nada más desembarcar, Zafra comentó que “entendemos que de manera inmediata había que poner cuatro millones de euros, pero después tuvimos que recalcular cada dos por tres y esto no es así. Pueden venir imponderables que se estudian y se intentan encajar, pero esta inseguridad jurídica no me había pasado nunca al intentar invertir en compañías. Hemos tenido que ir recalculando lo que había que pagar en función de las minas que nos íbamos encontrando. Con el millón y medio inicial más los 15 millones en avales creíamos que era cantidad suficiente para llegar al Recre, pero después ese dinero se iba ampliando. En el pliego se decía que eran 650.000 euros para entrar, pero unos días después ya era un millón y medio, y eso es raro. Estamos hablando del orden de 20 millones de euros como poco, para empezar a hablar, pero con capacidad financiera de avales y mucho trabajo y con un plan de marketing y otra serie de alianzas que teníamos cerradas entendíamos que podíamos entrar. Si nosotros firmamos el martes, en el contrato dice que rescindirlo cuesta 15 millones de euros y eso crea mucha incertidumbre. Nos dijeron que no nos preocupáramos y que no tendríamos que hablar nada con Eurosamop, pero no lo han solucionado. Zephir cuenta con los fondos necesarios para aclarar esto donde se tenga que aclarar y habrá que acreditar en el juzgado todo y pediremos daños y perjuicios porque hemos gastado dinero en la operación y todavía estamos alucinados y conmocionados. Hasta el martes estábamos sólo un poquito molestos, pero tras reunirnos con la máxima autoridad política de Huelva yo me lo creí. Él aseveró que ese contrato no le creaba ningún tipo de servidumbre a Zephir. Pepe Fernández saltó como un resorte y llamó para que nos lo dieran y parecía que el alcalde obraba con corazón, pero después los hechos han demostrado que no fue así. Cómo podíamos ser molestos e ignorantes de todo lo que ha pasado cuando éramos un grupo inversor solvente que iba a invertir en el Recreativo. El Recreativo ha perdido una gran oportunidad para ser de nuevo de su afición. Quizás hemos llegado a la conclusión de que ni nos esperaban ni nos querían. Esto es una tragedia y el Ayuntamiento, como legítimo propietario de las acciones, sabe ya que el martes no nos vamos a sentar, y estoy convencido que el señor alcalde y el señor Fernández tienen los recursos necesarios para evitar el descenso del Recreativo. Tendrá plan B, C y así hasta la Z, pero el plan A que había era el del concurso y lo habíamos ganado nosotros lícitamente y éramos los adjudicatorios. Pedimos toda la información por los conductos correctos, que eran los burofax, y no nos la dieron”.

“No hemos recibido confirmación documental de que se había llegado a ese acuerdo que en teoría alcanzaron el jueves por la noche en una reunión por la noche del señor alcalde y el señor Fernández con alguien. Estábamos a la espera de los papeles y el viernes por la mañana en vez de darnos por escrito esas garantías nos comentaron que verbalmente no había ningún problema con Eurosamop. Nos dijeron que rescindían y que a cambio querían que se les devolviera una deuda de 1,5 millones más intereses que el Recreativo tenía con ellos. Pero todavía no hemos recibido ningún documento a ese respecto y no podemos hacernos dueños de una sociedad con esa incertidumbre. Las cosas no se hacen así y la información en un concurso público debe ser fidedigna y clara. No se espera nuestra propuesta”, añadía recordando de nuevo las trabas puestas por el Ayuntamiento.

La demanda contra el Ayuntamiento

Zafra destacaba que ahora Zephir Homes interpondrá una demanda contra el consistorio onubense para reclamar daños y perjuicios: “El equipo jurídico de Zephir Homes pondrá la demanda solo contra el Ayuntamiento, que ha sido el que ha hecho una licitación que no se ajustaba a la realidad, pero de momento no podemos dar más datos hasta que nuestros abogados lo estudien todo. En el burofax ponemos que nos reservamos todas las acciones jurídicas necesarias y habrá un contencioso administrativo porque esto no nos había pasado en la vida. Las medids que vanos a tomar no van a pasar nunca porque el Recreativo sea el perjudicado. Ya vale. Seríamos personas muy malintencionadas si ahora planteáramos cualquier decisión judicial que perjudicara al Recreativo. Las cuatro personas que estamos aquí garantizamos que eso no va a pasar. Las cosas hay que hacerlas con cabeza, con luz y taquígrafos”.

Sobre si en el futuro Zephir Homes volverá a optar a comprar el Recre, Zafra decía que "con un cambio de interlocutores se podría retomar el interés, pero con estos no porque nos han vendido humo. Con cualquier persona que sea elegida por el pueblo de Huelva podríamos hablar". "El Recreativo estoy convencido de que no va a morir. Está incinerado, pero no va a morir. Es impensable. El club saldrá adelante y ya hay un abonado más, lo prometo", añadía.

La impugnación de Krypteia Capital

Y en cuanto a la impugnación del concurso por parte de Krypteia Capital, remató diciendo que "no van a impugnar porque el concurso ya ha quedado desierto tras retirarse nosotros. Esa otra empresa quedó excluida, y si no hubiera sido excluida, al no presentarse a firmar el primer adjudicatorio esa segunda propuesta pasa a ser la otra opción. No armaron bien esa opción o no quisieron armarla, porque ya uno no sabe que pensar".