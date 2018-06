El runrún: En manos de Carazo

Viernes, 22 junio 2018 | Leída 38 veces

CONFIDENCIAL

Y es que desde enero su nuevo director deportivo, Óscar Carazo, tiene trabajo adelantado en su agenda viendo a muchos jugadores de Segunda B y Tercera División, además de a otros de equipos de Primera y Segunda pero que llegarían cedidos de sus filiales. Aunque también está viendo bastante partidos en directo en los últimos tiempos el secretario técnico, Manolo Toledano, la opinión de Carazo es la que va a prevalecer, y es que en su día fue un fichaje expreso del dueño de Eurosamop, Juanma López. La tardanza en que se aclarara la situación institucional de la entidad albiazul impidió a ambos renovar a César Negredo, que puso rumbo al Racing de Santander, pero a partir de ahora, y una vez que ya es seguro que volverán a planificar, por segundo año seguido, la plantilla, ya ambos se van a poner manos a la obra a partir de la próxima semana, cuando se anunciarán los primeros refuerzos y renovaciones. En principio hay cinco jugadores con contrato, aunque alguno podría salir porque tiene el cartel de transferible, y es bastante probable que continúen también Núñez, Natalio, Diego Jiménez y Marc Martínez, sin descartar alguna renovación más como la de Rafa de Vicente, Boris Garrós o Gorka Santamaría. Es decir, que a diferencia de lo que hubiese sucedido si Zephir Homes hubiese consumado la compra del Decano, no va a haber revolución en la plantilla. Llegarán jugadores vinculados a la agencia de Juanma López y el entrenador posiblemente también sea de la cuerda del madrileño. En cuanto a la campaña de socios, es algo que preocupa bastante tanto en el Ayuntamiento como en el consejo de administración albiazul, ya que tras la marcha deportiva e institucional del club en los últimos meses está abocada a fracasar. Y en la directiva albiazul habrá alguna novedad en forma de altas y bajas. Arranca la segunda temporada de Eurosamop con muchas dudas y con la esperanza de que Óscar Carazo acierte en las contrataciones para que el Recre no tenga que pelear por cuarto año seguido simplemente por la permanencia.

¿Albiceleste o albiazul? Oscuros tiempos los que vive desde hace años el Recreativo de Huelva. Aunque es cierto que sus sufridos aficionados, a estas alturas de la película, están curados de espanto, la noticia que hemos podido conocer este mismo viernes –la retirada del grupo que iba a comprar el club de la mano del expresidente Francisco Mendoza– resulta especialmente dolorosa por el rayo de ilusión que suponía comenzar un nuevo proyecto. Quizá por eso, los recreativistas estamos para pocas bromas. Y menos en estos días en los que está en juego la propia supervivencia del Decano. Es posible que no esté muy al corriente de todo @jon_mcenroe, uno de esos tuiteros que ha logrado hacerse famoso y juntar decenas de miles de ‘followers’ a base de mensajes ingeniosos siempre con el humor por bandera. El caso es que este jueves, mientras veía el partido mundialista que disputaron la selección albiceleste y la croata, no se le ocurrió nada mejor que esto: “Argentina está al nivel de Recreativo de Huelva”. Es posible que más de un mensaje le llegara –de sus más de 30.000 seguidores– indicándole que su apreciación no era la más oportuna y finalmente se disculpó, una cortesía que no es moneda común en esta red social.

A la sombra del Rompido. Uno de los destinos turísticos de cada verano es sin duda El Rompido, villa marinera coqueta que se convierte en un hervidero en la época estival. Eso sí… cuando cae el sol. Al menos eso es lo que cree la oposición, que considera que si las calles del centro de este núcleo costero se entoldasen, se multiplicarían las ganancias de esos negocios en los que no se cabe una vez atardece, pero es complicado ver a alguien a las seis de la tarde con 38 grados. Por eso formaciones como IU piden al Ayuntamiento que no ‘racanee’ en metros de tela y entolde las principales arterias para garantizar la sombra. Buena idea para éste y otros rincones turísticos. Pero ¿y si además de toldos apostamos por árboles que no sólo dan sombra, sino que gradúan la temperatura y limpian el aire? Pues ya sería la jugada perfecta…