Daniel Santana nadará 30 kilómetros sin descanso para luchar contra el cáncer infantil

El nadador lepero Daniel Santana afronta este sábado el reto solidario ‘Nadar sin Fronteras’, con el que pretende combatir el cáncer infantil. Recorrerá sin descanso 30 kilómetros entre la playa portuguesa de Monte Gordo y la de La Antilla. Serán nueve horas de nado ininterrumpido pero no en solitario, pues a lo largo del recorrido le acompañarán en algunos tramos nadadores del Club Natación de Lepe. Su idea es llegar a la playa central en torno a las 18.00 horas, momento en el que se producirá una suelta de globos amarillos.

24 horas antes del día D, Santana aseguró a huelva24.com que ya está “todo listo y preparado” pero que tiene “los nervios ya por las nubes”. Afronta sin lugar a dudas su desafío solidario “más complicado de todos”. Al respecto explicó que “son 30 kilómetros sin parar, nueve horas metido en el agua dándole a los brazos. Nunca he nadado tanta distancia seguida. El año pasado fueron 80 pero en relevos y podías recuperar, comer y descansar un poco. Hace 2 años el estrecho de Gibraltar sólo fueron quince, la mitad”. No obstante, resaltó que no se sentirá solo, pues la compañía de los nadadores en los diferentes tramos “me lo harán más fácil”.

Sobre la causa solidaria de su reto, la lucha contra el cáncer infantil, comentó que “todo es muy complicado hoy en día en el mundo en que vivimos. La vida va muy rápido, pero la verdad es que la causa lo merece. Gracias a Dios tengo a muchos amigos y nadadores que me siguen y es de agradecer”.

Además señaló que “para los niños de nuestro club es algo que siempre intento inculcar, los valores del deporte, que les vendrán muy bien para el día de mañana. Si con esto se puede ayudar a tanta gente y encima es solidario y ayudamos a esos niños que lo necesitan, pues mejor todavía. Así me tiro al agua y cruzo lo que haga falta”.

El reto se realiza con fines benéficos, por lo que la recaudación será destinada a ANDEX y Jóvenes Valientes para apoyar la lucha contra el cáncer infantil. Para ello, se ha realizado una campaña de productos promocionales, de camisetas y pulseras, y otras vías de colaboración como la realización de donativos mediante la plataforma digital migranodearena.org (https://www.migranodearena.org/reto/17745/nadar-sin-fronteras-30km).

El protagonista del reto también señaló en Facebook que a estas alturas “los nervios ya recorren todo el cuerpo pensando 1.000 cosas. Aparecen dolores por todos sitios, inquietudes, pensamientos. La tensión no te deja pensar bien y lo único que te queda es esperar al momento de tirarte al agua, momento en que todo desaparece y te encuentras solo. en el inmenso mar y delante de ti 30 kilómetros, nueve horas de nado, cansancio, dolores de brazos...”.



Es por ello que afirmó que “lo más importante es tener la cabeza bien fría e ir contando brazadas una a una, esperando a que entren ese primer grupo de nadadores que te den el aliento para seguir. Y así poco a poco irán entrando grupo de amigos con un único fin, llegar todos a meta para ayudar a esos niños, que se lo merecen todo y necesitan ese pequeño empujón día a día que nosotros le daremos este fin de semana”.

“Mi único pensamiento es llegar, llegar como sea, porque a unos metros de meta mi pequeña Lucía tiene más ilusiones que yo por aportar sus metritos para ayudar a esos niños. Nos esperaran familiares, amigos y conocidos”, expresó Santana, que afirmó que “sólo espero que todos lleguemos bien y que el deporte pueda ofrecer otra vez ese lazo solidario a quien lo necesita”.