Rocío Espada, a revalidar su título andaluz donde se hizo triatleta

Mario Asensio

Viernes, 22 junio 2018 | Leída 8 veces

TRIATLÓN CROS

Rocío Espada Vázquez es de ese tipo de deportistas que no ven un techo por encima de su cabeza y que si sienten un límite tienen la necesidad de romperlo. Practicante de varios deportes a lo largo de su vida, en cada uno de ellos puso todo de ella para ser mejor. Su trayectoria con el triatlón cros, su evolución, sus dificultades y éxitos, se pueden contar en las distintas ediciones de Triatlón Cros Puerto Moral-Higuera de la Sierra, una prueba distinta para todos y muy especial para ella. Lo es cada año y en su condición de madrina alaba sus virtudes, pero es que además este año es Campeonato de Andalucía y en él tratará de revalidar su corona andaluza.

Espada expuso a huelva24.com sobre sus posibilidades de volver a ser campeona y además en Huelva que “en principio me veo con muchas opciones la verdad. Es el campeonato que mejor voy a ir en las tres disciplinas”. Apuntó que “lo que tengo claro es que si no hay nada raro, será la competición en la que más lo voy a disfrutar por la organización y el entorno. Es la carrera que más me gusta de todas en todos los años que llevo practicando triatlón”.

La eportista del Simón Verde DOC 2001 recordó que “me inicié prácticamente allí. Para mí fue un reto solo acabarlo. Empecé a conocer el mundillo del cros y la MTB, era malísima, y cada año la he cogido con más ganas. Su gente, el entorno, en nivel físico y técnico que conlleva tener para hacer esta prueba es todo un desafío”. Es por ello que asegura que ganar allí “sería otro sueño cumplido, quién me lo diría. Los dos primeros años corrí con dos bicis que no eran ni mías, porque no tenía ni bici de montaña”.

“Cada vez que voy allí me tratan de manera excepcional. Soy la madrina de la prueba y no sabes lo que significa eso para mí en una prueba así, que para mí, es de nivel internacional y podría serlo sin ninguna duda. Presumiré de ella allá por donde vaya”, resaltó Espada, que apuntó que “no es una prueba muy popular por el gran nivel técnico y su dureza, lo cual la hace única. Es pero que todos los que la disfruten el sábado de todos los puntos de Andalucía se animen a repetir”.

La onubense, que fue bronce en el Campeonato de España Xterra, indicó que “los circuitos son espectaculares” y que en ellos “voy a pensar primero en llegar bien, nadar regulando, ir en bici fuerte y controlando la técnica y a pie a dar todo lo que quede”.

“Lo único que no está del todo en mi mano es la mecánica en la bici, pero eso mejor no pensarlo. Es un terreno propicio para tener alguna avería o caída, pero lo que esté en mi mano lo haré para no pecar en exceso de confianza, sobre todo en tramos técnicos. Yo me veo bien pero estarán las mejores en el panorama andaluz”, detalló Espada sobre un Andaluz que a buen seguro dará mucho que hablar por su actuación, la de los mejores especialistas y la organización.