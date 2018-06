José Antonio Cabrera: "Hay que aprender de los errores porque ya es la tercera vez que nos encontramos en esta tesitura"

R. U.

José Antonio Cabrera, el presidente de la Federación de Peñas del Recre, ha atendido este viernes a Onda Cero Huelva para mostrar su opinión acerca de la renuncia de Zephir Homes a hacerse con el 90% de las acciones del Decano. "Era una opción que estaba en el candelero que al final no cristalizase y por eso esta Federación de Peñas ha estado callada en todo este proceso porque creíamos que era lo correcto. Creo que ya es la tercera vez que nos encontramos en esta tesitura y lo único que pido es que se aprenda de los errores porque de aquí al 30 de junio hay que buscar un dinero para poder competir en Segunda B. Y también nos preocupa muchísimo el hecho de poder llegar a tiempo para poder confeccionar una plantilla de garantías. Si se me permite la expresión, parece que vivimos el Día de la Marmota ya demasiado tiempo", indicaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

"Las circunstancias y los acontecimientos son los que son en cada momento y estamos en una situación tan dinámica y veloz que espero, deseo y entiendo que la propiedad va a tener que buscar un dinero que es curioso y tienen ocho días para hacer el pago. La gente de Huelva sabe lo que es pagar en el último segundo y la propiedad tendrá que sacar otro conejo de la chistera para poder inscribir al club en Segunda B. Y después nos preocupa muchísimo la pretemporada porque sería verdaderamente insorportable vivir otro año deportivo como los anteriores", añadía el rocianero.

Su deseo sería que el Recre estuviera cuanto antes en manos onubenses, aunque a día de hoy lo ve algo bastante utópico: "Cuando comenzaron los rumores del sector fresero de Huelva como comprador del club a la Federación de Peñas le ilusionó, pero no sabemos si en la capital y la provincia hay músculo financiero económico para lograr que el club fuera de los recreativistas y de Huelva. Es algo que no es fácil de resolver aunque para los recreativistas sería lo ideal. En cuanto a lo económico no tenemos un Florentino Pérez aquí en Huelva".