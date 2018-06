Narciso Rojas: "El Ayuntamiento no puede contar con la afición para buscar la misma solución que hace dos años"

R. U.

Viernes, 22 junio 2018 | Leída 125 veces

fútbol > recreativo

Narciso Rojas, el presidente del Recre Trust, ha atendido a Onda Cero Huelva para analizar la retirada de Zephir Homes de la puja del 90% de las acciones del Decano. "Todo lo que ha pasado en estos últimos tiempos en el Recre me parece inexplicable. Que la gente que se ha presentado a la compra pidan información cuando ya han sido los adjudicatarios me sorprende porque debería ser al contrario y que la hubieran pedido antes de acudir al concurso. Y casi que no me sorprende que al final se hayan retirado porque ya conocemos en Huelva la situación económica en la que está el Recre. Y ahora nos encontramos en una situación complicada porque en una semana hay que cumplir con AFE, Federación... Ahora de nuevo el Ayuntamiento tendrá que resolver el problema con el apoyo de Eurosamop o de quien sea. Y al Ayuntamiento le pediría la venta del club de manera urgente o buscar el año que viene una tercera vía, que es la de reunir el potencial de esta provincia para poder darle solución a esta situación".

"Todos sabemos cuáles son las necesidades económicas que tiene el Recreativo de aquí al 30 de junio y las condiciones que pone Eurosamop para rescindir su contrato. El problema del Recreativo se soluciona con dinero y es el Ayuntamiento el que tendrá que resolver todo esto. Con la afición ahora mismo no pueden contar para la misma solución que hace dos años, porque además ya no hay tiempo. Así que sólo nos queda esperar porque no hay otra", añadía el onubense.

Rojas miraba y al futuro añadiendo que "el problema que ha tenido Zephir ha sido el pago de las condiciones de la deuda que le ha exigido Eurosamop para rescindir el contrato. Así que el procedimiento negociado sólo podría llegar si ahora un posible comprador estuviera dispuesto a admitir que, aun siendo el propietario del club, el gestor seguiría siendo Eurosamop. Y todo eso necesitará tiempo porque llegaría después del 30 de junio. Y yo recomendaría que si el Ayuntamiento se queda con la propiedad a partir del 30 de junio y se hace un equipo importante en lo deportivo y competimos con normalidad, habría que aprovechar el tiempo para buscar una solución onubense".