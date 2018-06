Pedro Jiménez ve "demencial" la situación en la que se queda ahora el Recre y atiza a Gabriel Cruz: "Debe dejar de manosear al club"

R. U.

13.35 h. "Nos tememos que el alcalde va a seguir con su estrategia de lo que haga falta para el Recreativo, eso sí, no con su dinero sino con el dinero de toda la gente de Huelva. Eso él piensa que a él le va a dar réditos políticos, como en su día ocurrió con 'Perico' Rodri", señala el portavoz de IU, que también desconfía de la opción de Kryteia Capital: "No sólo no cumplía los requisitos, sino que ponía más condiciones, que es algo inaudito".

Pedro Jiménez, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, ha atendido este viernes a Cope Huelva unos minutos antes de que se conociera que Zephir Homes va a renunciar a la compra del 90% de las acciones del Recre y ya dejaba caer que eso podría suceder. "Hay un pliego del concurso de venta del Recreativo y el requisito es que las empresas que concurran tienen que cumplir los requisitos de ese pliego y en la Mesa de Contratación lo que se analiza es que la empresa a la que se le adjudicó los cumplía. A partir de ahí nosotros no conocemos la situación en la que se pueda encontrar esa empresa. No lo hemos investigado y todavía no se ha hecho efectiva la venta del Recreativo y sí que hemos denunciado en muchas ocasiones que es muy difícil que una empresa compre un club teniendo ya dentro un inquilino, como en este caso ocurre con Eurosamop, que tiene un contrato de gestión todavía con nueve añor por delante y que lógicamente y lícitamente va a defender sus intereses. Pero ya está, quiero decir, no sabemos qué va a pasar y si finalmente la compra del club se va a hacer efectiva o no. Sabemos que los adjudicatarios están planteando un problema serio con el hecho de que Eurosamop tenga un contrato que los vincule y obligue. Conocemos que se le ha solicitado al Ayuntamiento de Huelva que rescinda el contrato con Eurosamop para hacer efectiva la compra. Ahora, no sabemos en qué situación se encuentra la empresa, sinceramente, ni si al final va a ejercer la compra en las condiciones en las que está el club ahora mismo", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Se mostraba bastante crítico con la situación en la que se va a quedar el club a partir de ahora, ya que necesita encontrar alrededor de 650.000 euros de aquí al próximo día 30 de junio para no descender administrativamente a Tercera División: "Desde luego que lo que es demencial es la situación que se abre a partir de este momento. Si finalmente no se vende el club estaríamos una vez más ante una situación en la que el Ayuntamiento de Huelva tendría que volver a poner dinero para inscribir al club y que pueda jugar en Segunda B el año que viene. A partir de ahí estamos en una situación deportiva caótica porque hace un mes y medio que terminó el campeonato y estamos todavía sin entrenador, sin jugadores, sin planificación, sin proyecto..., es decir, que Gabriel Cruz lo que debería hacer por todos los medios es resolver este problema no para seguir manoseando a este club y utlizándolo políticamente sino para vendérselo ya de manera efectiva a una persona o a una empresa que se encargue de manera profesional a gestionar un club de fútbol, y él que se dedique a descontaminar los suelos, que es lo que debería de hacer. Que deje de hablar del Recreativo y de utilizar al Recreativo en vez de atender las necesidades reales de la ciudad y de muchas familias".

Tampoco confiaba mucho Pedro Jiménez en que Krypteia Capital pudiera ser la solución económica a las dificultades del Decano. Así, decía que "las ofertas de las empresas se analizan desde el punto de vista económico por los técnicos del Ayuntamiento, pero la viabilidad o no de la empresa no es algo que se requiera en el pliego del concurso. Se exigen una serie de requisitos, y si se cumplen se aceptan y se adjudiquen. El problema en este caso en concreto es que sólo una de las empresas que se presentó cumplía los requisitos, que era Zephir. Y la otra empresa (Krypteia), que parece que iba de de la mano de Juanma López, no sólo no cumplía los requisitos, sino que ponía más condiciones, que es algo inaudito".

Y en cuanto al papel del alcalde de Huelva, el portavoz de IU añadía que "insisto en que desgraciadamente todas estas cosas ocurren por la situación en la que actualmente se encuentra el Recreativo, inmerso en una encrucijada desde el punto de vista jurídico y económico, y cada día que pasa empeora más esta situación. Nos tememos que Gabriel Cruz va a seguir con su estrategia de lo que haga falta para el Recreativo, eso sí, no con su dinero sino con el dinero de toda la gente de Huelva. Eso él piensa que a él le va a dar réditos políticos, como en su día ocurrió con 'Perico' Rodri. Y además, mientras se hable del Recreativo no hablaremos de los suelos contaminados o de la situación de los barrios y de las familias que lo están pasando mal y tienen dificultades para llegar a final de mes y pagar la luz y agua. Pan y circo es lo que hay. O dicho de otra forma, mucho fútbol y mucha Semana Santa".