Verano de lo más musical de la mano de Diputación

Viernes, 22 junio 2018 | Leída 15 veces

todo tipo de estilos

La diputada del Área de Cultura de la Diputación de Huelva, Lourdes Garrido, ha presentado este viernes la programación musical de la institución provincial para este verano. Una programación que incluye espectáculos ya consolidados como los conciertos del Foro Iberoamericano de La Rábida o Senderos de Música, y novedades como el impulso que desde la Diputación se le pretende dar al Festival de Cante Flamenco de Moguer y al Certamen Nacional de Fandangos ‘Paco Toronjo’ de Alosno.

El objetivo de esta programación musical, como ha señalado Lourdes Garrido, “es traer a la provincia de Huelva ofertas que no pueden disfrutarse habitualmente; reforzar la oferta turística de la provincia con una programación de calidad y dar mayor utilidad y valor a los espacios y poblaciones donde se desarrolla”.

Nuestra intención, añade la diputada de Cultura, “ha sido llegar a todo tipo de públicos con una gran variedad de ofertas donde caben el musical, el pop, los ritmos latinos, artistas muy populares, consagrados, en distintos espacios de la provincia de Huelva como Palos de la Frontera, Moguer, Alosno, Higuera de la Sierra, Manzanilla, Cabezas Rubias o Niebla”.

Dentro de esta programación ya se ha celebrado uno de ellos, Festivalle 2018. El festival de música joven del Condado de Huelva se desarrolló el pasado mes de abril en Manzanilla y contó con las actuaciones de La Movida, Calle Botica, Con Duende, El Canijo de Jerez y DJ Sosa.

Por orden cronológico, la próxima cita será los días 29 y 30 de junio en Higuera de la Sierra con la celebración del Festival ‘Senderos de Músicas’. En la primera jornada actuarán 'Avanti con Silvio' -el mejor tributo que se ha rendido al rockero sevillano Silvio Fernández Melgarejo, con Casimiro Relinque a la cabeza-, y el grupo de folk Contradanza y el grupo de Aracena Yellow. El sábado subirán al escenario No me pises que llevo chanclas, que presentarán por primera vez en la provincia de Huelva su nuevo disco, al igual que Tomasito. Junto a ellos, Escorzo y un músico con una gran trayectoria como Dani Quiñones -ex batería de Los Delicuentes-, al que se podrá ver en su proyecto como cantante, La Tarambana.

El 30 de junio comenzarán los conciertos en el Foro Iberoamericano de La Rábida con el Festival de Rock Andaluz que contará con la presencia de Triana, Medina Azahara, Alameda y Mezquita. El 7 de julio será el turno para Manolo García y el 14 para Joan Manuel Serrat. El musical ‘El Médico’ tendrá dos pases, los días 20 y 21 de julio, mientras que el 10 de agosto actuará Pastora Soler. Al día siguiente, el día 11, los amantes del carnaval disfrutarán con el espectáculo Los Más Grandes del Carnaval con Martínez Ares, Selu, Juan Carlos Aragón, Ángel Subiela, Morera, Vera Luque y Kike Remolino. La programación del Foro Iberoamericano de La Rábida se cerrará el 17 de agosto con la presencia del cantante malagueño Pablo López.

El sábado 14 de julio se celebrará el XLIV Festival de Cante Flamenco de Moguer. Estrella Morente, El Pele, Pepe Torres y su grupo, y Jeromo Segura con Manuel de la Luz a la guitarra serán los protagonistas de esta edición.

Posteriormente, del 20 al 28 de julio se celebrará el XXII Certamen Nacional de Fandangos ‘Paco Toronjo’ de Alosno que se iniciará con la actuación del cuadro flamenco de la Peña de Cante Jondo de Moguer. También habrá conciertos de Macarena de la Torre, El Pecas y el guitarrista Benito Bernal; el II Encuentro de Panderetas Alosneras; una conferencia de Ramón Arroyo y la presentación del documental de Manuel Correa 'Alosno, la tierra de las cien músicas'.

Por último, el 12 de julio, en el marco del XXXIV Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla y dentro del programa Atrévete se desarrollará la actuación ‘Música para Castillos’ de Artefactum. Mientras que los días 27 y 28 de julio se celebrará en Cabezas Rubias el Festival de Músicas del Mundo con una programación de diferentes estilos musicales como el flamenco, el son cubano y el fado, entre otros.

La diputada de Cultura ha querido agradecer la colaboración de instituciones como el ayuntamiento de Niebla, de Manzanilla, de Higuera de la Sierra, de Moguer, de Alosno, y de Cabezas Rubias, así como a la Peña de Cante Jondo de Moguer y la Asociación Cultural Música Fundamental, quienes han contribuido para hacer realidad esta extensa y variada programación musical.