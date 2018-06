Hereditary: El mal retorcido, el terror destilado

Israel Arias / Agencias

Precedida por la gran fama adquirida entre los amantes del género, 'Hereditary' aterriza al fin en las salas españolas dispuesta a ocupar el trono en el que antaño se sentaron títulos como 'The Conjuring', 'It Follows' 'Babadook' o la oscarizada 'Déjame salir'.