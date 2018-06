La encrucijada del Recre: los inversores de Zephir Homes siembran dudas con su solvencia económica

R. Ubric

Lo del Recre y su reciente concurso público parece la historia de nunca acabar. Nadie hace declaraciones públicas, pero lógicamente el asunto parece un juego de ajedrez y todos los protagonistas mueven sus piezas en los últimos días de manera interesada. Tanto representantes del Ayuntamiento de Huelva como de Zephir Homes e incluso de Krypteia Capital están llamando a periodistas para contar informaciones que pueden o no ajustarse a la realidad y de ahí que lo que un día parece blanco al otro se antoja negro. El caso es que el principal perjudicado es el propio Decano y su planificación deportiva, ya que ha pasado cerca de un mes y medio desde que concluyó el pasado campeonato y no se sabe nada del próximo proyecto.

El actual dueño del club, el consistorio onubense, ha garantizado que el Recre se inscribirá para competir la próxima temporada en Segunda B. El plazo para saldar las deudas que hay que pagar sí o sí de manera urgente concluye el viernes día 29 de junio a las 12.00 horas y el dinero que habría que poner sería de alrededor de 650.000 euros entre la cantidad que han denunciado los futbolistas ante la AFE y el dinero correspondiente al convenio de acreedores. Además, hay que llegar a un acuerdo con la RFAF para los algo más de 600.000 euros que el Decano le debe a dicho organismo y que el propio Ayuntamiento se comprometió en el año 2016 a pagarle mediante un concepto de patrocinio. El resto de deudas, entre ellas el nuevo embargo de 840.000 euros de la Seguridad Social, preocupan menos. Así que la duda es si esos 650.000 euros los pagará el Ayuntamiento, Eurosamop (con o sin ayuda de Krypteia Capital) o Zephir Homes, cada vez con menos opciones de hacerse cargo del Recre pese a que el pasado viernes resultó adjudicataria del 90% de las acciones de la entidad albiazul.

El grupo de Paco Mendoza, José María Zafra y Mariano Gutiérrez Reyes se reunió el miércoles en Sevilla y el jueves en Huelva pero no acaba de dar el paso y tiene pinta de que va a apurar incluso hasta la próxima semana (tiene de plazo hasta el martes) para decidirse. Son días que serán nuevamente agónicos para la afición y días que se van perdiendo respecto a la configuración deportiva, pero es que hay mucho en juego y nadie quiere dar un paso en falso. Zephir Homes recaba información tanto del Ayuntamiento de Huelva como del consejo de administración del Recre, pero no dialoga con Eurosamop (ni con sus abogados ni con su cabeza visible, Juanma López), por lo que a día de hoy las posturas siguen siendo lejanas porque tienen claro que no van a entrar en el Decano si antes el consistorio no logra rescindir el contrato con Eurosamop, que exige el pago de alrededor de 1,5 millones de euros y si no se lo abonan estaría dispuesto a seguir invirtiendo en el Recre, club con el que tienen firmado un contrato todavía de nueve años de duración para gestionarlo a nivel deportivo y económico y en el que en teoría empezarán a ganar bastante dinero a partir de esta temporada.

Y para liar aún más un asunto que se está convirtiendo en eterno, viendo la hemeroteca queda bastante claro que los inversores de Zephir Homes tampoco es que le prometan la panacea al recreativismo porque su músculo económico no parece que sea demasiado solvente. Sin ir más lejos, uno de sus socios, José María Zafra, liquidó hace algunos meses la Librería Beta, que llevaba 39 años de existencia. De ahí que el alcalde, Gabriel Cruz, no quiere que se repita la historia de Gildoy, con los Víctor Hugo Mesa y Pablo Comas, y quiera encontrar un comprador de plenas garantías, y más teniendo en cuenta todo lo que se juega a nivel personal con el Recre habiendo elecciones el próximo mes de mayo. La pelota a día de hoy está en el tejado del Ayuntamiento, que es el que tiene que llegar a un acuerdo con Eurosamop para que después Zephir Homes dé el paso definitivo. Todo está enquistado y se esperan días de muchas negociaciones y cuchillos largos. Y un final muy pero que muy incierto.