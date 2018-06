Disminuye tu factura de la luz con bombillas led

huelva24.com

Jueves, 21 junio 2018 | Leída 10 veces

Por ello, es importante buscar de qué manera podemos aprovecharnos de los avances tecnológicos para así conseguir ahorrar, un objetivo que cada vez es más complicado. El primer paso para lograrlo, es observar si en casa podemos hacer según qué acciones que se traduzcan en ahorro energético. Más allá de las recomendaciones de apagar la televisión en caso de que no se esté utilizando o no dejar el ordenador encendido a la luz durante largos períodos de tiempo, debemos conocer cuáles son las propiedades de las bombillas LED para la iluminación de nuestro hogar. ¿Quieres conocerlas junto a sus ventajas? Presta atención a este artículo donde destacamos en qué consisten.

¿Cuáles son las ventajas de la iluminación LED?

La iluminación de este tipo, ha conseguido asentarse en los hogares españoles paulatinamente. Sin prisa, pero sin pausa, se han dado a conocer las distintas características que tienen y, junto a sus beneficios, han conseguido conquistar a los ciudadanos. No es para menos, puesto que las ventajas con las que cuentan son numerosas y merece la pena conocerlas. En primer lugar, las bombillas LED consumen hasta 2,5 veces menos que cualquier bombilla de bajo consumo. Asimismo, también es destacable que consuma 8,9 veces menos que una que sea tradicional. Por este motivo, los costes en las facturas se ven realmente disminuidos, consiguiendo un ahorro que puede alcanzar hasta el 90%.

¿A quién no le molesta que las bombillas duren poco tiempo por el engorro de tener que cambiarlas? Estamos seguros de que la respuesta es unánime. Para estas personas, las bombillas LED serán sus grandes aliadas, ya que pueden llegar a funcionar hasta las 50.000 horas, que en comparación con las 2.000 horas de las tradicionales, supone una ventaja considerable. Si hablamos de años, las bombillas LED pueden durar hasta 17 años en caso de que funcionen 8 horas al día. ¿Sabías que la bombilla LED no deja de funcionar? Únicamente disminuye su capacidad lumínica y necesita ser cambiada en un plazo que va de las 30.000 a las 50.000 horas. Por ello, es recomendable instalarlas en aquellas zonas donde exista peligro a la hora de instalar iluminación o donde el acceso no sea sencillo.

La concienciación con el ecologismo, está adquiriendo cada vez más adeptos. La preocupación por un planeta mejor y más sano es realmente importante y con este tipo de iluminación también se puede conseguir. Los LEDS son una fuente de luz monocromática que no produce luz ultravioleta. Así, se reduce considerablemente el hecho de que peligre la salud de las personas, en los animales y en los seres vivos. En cuanto al ecologismo, existe una menor emisión de CO2 que tan perjudicial resulta para La Tierra. Asimismo, es importante destacar que las bombillas LED no cuentan con mercurio en su composición, por lo que ayudan a mejorar el planeta.

Por otra parte, es importante hablar de que la iluminación LED aporta hasta 8 veces más luz que la de lámparas de filamento de tungsteno. Asimismo, poseen un Índice de Reproducción Cromática de 90, que es realmente útil a la hora de reproducir los colores de los distintos objetos. Así, se observan mucho mejor en comparación con la iluminación convencional. Además, es crucial hablar de su capacidad de adaptación a cualquier estancia, puesto que la luz LED, llega a soportar temperaturas realmente extremas como los -40º.

Por otro lado, la iluminación LED, es muy rápida. Este hecho es especialmente útil para aquellas estancias donde se necesita luz al momento. Dado que el verano está a la vuelta de la esquina, es importante no pasar calor en nuestra morada. Usando este tipo de tecnología, nos aseguraremos de ello, puesto que no emiten calor. Así, también conseguiremos un plus a la hora de ahorrar en la factura de la luz por el hecho de no tener necesidad de encender el aire acondicionado o el ventilador.

Una vez desgranadas cuáles son las ventajas de contar con esta iluminación, es el turno de que valores la posibilidad de modificar la de tu hogar en caso de que no cuentes con ella todavía. Basta con acudir a los datos y beneficios que tiene para así, convencerse de que se trata de la iluminación del presente y el futuro más inmediato. Empieza a ahorrar en tus facturas del hogar con esta sencilla instalación eléctrica e invierte ese dinero que has ahorrado en otras actividades más dirigidas al ocio. Debido a que las vacaciones de verano se están acercando vertiginosamente, estamos convencidos de que gastar ese dinero en el disfrute personal es una buena idea.