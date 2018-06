José Antonio Fernández: "Entiendo que el alcalde tendrá un plan B y C para el Recre porque si no sería desastroso y su muerte política"

R. U.

13.50 h. "Es una situación difícil de entender que se acuda a una subasta de un club como el Recreativo y no se conozcan los números y las cuentas", señala sobre Zephir Homes el delegado en Huelva de la Real Federación Andaluza de Fútbol, que sobre la deuda de 603.000 euros del Decano con dicho organismo, y que debe solventar antes del 29 de junio para inscribirse en Segunda B, señala que "hay negociaciones pero a esta hora todavía no hay ningún tipo de acuerdo cerrado".

José Antonio Fernández, el delegado en Huelva de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), ha atendido este jueves a Onda Cero Huelva. El Recre le adeuda a dicho organismo 603.000 euros y debe abonarlo o llegar a un acuerdeo para el aplazamiento de dicha cantidad antes del día 29 de junio si no quiere verse obligado a tener un descenso administrativo a Tercera División. Por ahora sólo hay negociaciones, a falta de una semana para que concluya el plazo, pero todavía no hay acuerdo.

"A esta hora todavía no hay ningún tipo de acuerdo cerrado aunque es cierto que se está hablando y hay negociaciones. Queremos que haya un plan de pagos que sea real y sobre todo que se haga efectivo. Es verdad que la situación administrativa del Recreativo antes no permitía que se cumplieran los pagos a los que se habían comprometido con nosotros, pero ya sí pueden liberar ese dinero porque no tienen embargadas las cuentas por Hacienda. A día de hoy todavía no han cumplido y deben cumplir como hacen todos los clubes y a 30 de junio tienen que liquidar la deuda o llegar a un acuerdo con nosotros", señalaba Fernández en declaraciones recogidas por huelva24.com.

El delegado de la RFAF en Huelva añadía sobre este tema que "en 2016 todavía no estaba levantado el bloqueo con Hacienda y con la Seguridad Social, pero ya sí y si el Ayuntamiento sigue queriendo tener ese convenio de patrocinio con el Recreativo no habría problema en que convocaran un pleno municipal y aprobaran destinar esa partida a cubrir la deuda que tienen con nosotros".

Sobre la cantidad de veranos seguidos que el Recre lleva jugando con fuego y consiguiendo inscribirse en Segunda B sobre la bocina, recalcaba que "estoy viviendo el tema con mucha preocupación y ya llega el tema a cansar un poquito. Parece que no se aprende de los errores y ahora mismo no hay plantilla, no hay entrenador, no hay pretemporada, no hay campaña de socios... No hay absolutamente nada y eso crea mucha incertidumbre en la afición. La gente quiere que esto sea un club normal y por ahora no lo es. Jugando al límite como jugamos con los tiempos alguna vez puede llegar un susto gordo en junio. Es como el cuento de 'que viene el lobo' y alguna vez puede llegar".

Por último, José Antonio Fernández también hablaba de las opciones de que Zephir Homes acabe comprando el Decano: "Es una situación difícil de entender que se acuda a una subasta de un club como el Recreativo y no se conozcan los números y las cuentas. Desde la lejanía lo veo complicado porque van pasando los días y cada día sale algo nuevo y son cosas que evidentemente no ayudan y que crean mucha incertidumbre entre todos los que rodean al Recreativo. Ayer fue lo del millón de los mexicanos... Son cosas que no son buenas para la sociedad. Supongo que el Ayuntamiento tendrá varios planes por si al final no hay venta. Estoy convencido de ello y ya lo hicieron el año pasado. Apostaron fuerte con mucho dinero público que ha puesto Huelva y entiendo que el alcalde tendrá un plan B o un plan C porque si no sería su muerte política y sería desastroso. Estamos a una semana escasa del 29 de junio y los días pasan y sigue sin conocerse todavía nada".