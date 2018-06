El runrún: Huelva, ¿feudo 'sorayista'?

Miércoles, 20 junio 2018 | Leída 25 veces

confidencial

Al igual que ocurrió en las elecciones de 1977, cuando tras décadas de oscuridad concurrieron decenas de partidos en una explosión de participación democrática, en el PP ha ocurrido algo parecido y son nada menos que siete los candidatos que se disputarán el trono del expresidente: José Luis Bayo, José Ramón García-Hernández, José Manuel García-Margallo, Elio Cabanes, y los teóricamente mejor colocados María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado. Estos son los que han presentado los avales suficientes para postularse al cargo, lo cual no quiere decir que no se produzcan abandonos o ‘fusiones’ de candidaturas durante la precampaña y la campaña que nos espera hasta que se celebre el cónclave popular. ¿Y por dónde andan las preferencias de los principales líderes del PP onubense? No hay ninguna postura oficial, pero el primero en asomar la patita ha sido el propio presidente provincial, Manuel Andrés González, que tras destacar la valía de todos los aspirantes –cómo no– ha declarado que su candidata es Sáenz de Santamaría, dejando muy claro que se trata de una posición «a título personal». También dio un argumento para decantarse por la exvicepresidenta: ha demostrado "su cariño" a esta provincia. Lo que al parecer no dijo es que su candidata tiene otra virtud: la de tener entre sus preferidas a la onubense Fátima Báñez, que esta misma mañana acompañaba a Sáenz de Santamaría a la sede de Génova a entregar los avales. Un motivo de peso, qué duda cabe, para inclinarse por la opción ‘sorayista’, quizá la más continuista de todas ellas juntos con la de Cospedal. ¿Irán todos a una en este apoyo explícito mostrado por el líder provincial? Pues teniendo en cuenta las diferencias que han surgido desde hace unos meses entre algunos miembros destacados del PP de Huelva (motivado sobre todo por la crisis en la capital), no lo descartamos, aunque solo sea para marcar las distancias con la posición oficial. Desde luego, esto promete.

Superyate de revista en Mazagón. Acostumbrados como estamos a recibir día sí día no barcos de cruceros, podríamos identificar el turismo de lujo con este tipo de naves. No diremos que no, porque los hay para todo tipo de clientes y presupuestos. Pero si hablamos de auténtica exclusividad sobre el mar, quizá deberíamos alejarnos del Muelle de Levante y de la zona de atraques del puerto exterior. ¿Puerto Banús? ¿La Costa Azul? ¿Marivent? No es necesario. Hoy nos desplazamos hasta Mazagón, en cuyo pequeño puerto hoy mismo podemos constatar que el turismo náutico de verdadero lujo no sale en los periódicos y suele ser mucho más discreto.

Aunque discreción no es precisamente la palabra que a uno se le viene a la cabeza al contemplar el impresionante yate que se encuentra fondeado desde hace unos días en su pantalán, al menos según consta en su registro de navegación. Se trata del ‘Caipirinha’, un enorme barco de recreo construido en 2009 por el multimillonario ruso Andrei Komarov, dueño de una empresa dedicada a la fabricación de tuberías para la distribución de petróleo y gas en su país. El magnate bautizó a su barco con el mismo nombre que la sociedad de capital de la que forma parte –Arkley–, aunque cambió de denominación tras variar de dueño hace tres años. Como algunos otros superyates, ha sido portada en revistas especializadas y si impresiona desde fuera, su interior es de los que quitan el hipo y nos parece hasta razonable que el potentado ruso pagara en su día 70 millones de euros por él. Y es que hablamos de un buque de 60 metros de eslora que puede alojar con toda clase de comodidades a 12 pasajeros y a una tripulación de 15 personas. Desconocemos si es su primera visita a tierras onubenses e incluso si sus afortunados huéspedes están aprovechando la escala para conocer algo más que nuestra costa. Lo que sí sospechamos (a la vista de algunas de las imágenes de su interior, que incluimos a pie de artículo) es que no deben haberse molestado en reservar hotel. No obstante, teniendo en cuenta que llenar el depósito de este barco con bandera de las Islas Caimán supone un desembolso aproximado al que muchos hacemos por nuestra propia casa (160.000 euros), no creemos que haya sido precisamente por ahorrar.

Canal Sur estrena 'dire'. La RTVA, uno de los pocos medios de comunicación que había en Huelva dirigido por una mujer, Inmaculada González, ha dejado de estarlo, aunque lo cierto es que el relevo que llega no la desmerece en absoluto. Se trata de Rafael Adamuz, compañero de la casa con años de experiencia, hasta ahora coordinador de Canal Sur en Huelva y, desde este miércoles, el profesional a cargo de la Dirección Territorial de la emisora en Huelva. Así lo han comunicado desde la empresa, que ha explicado que González ha pedido su relevo por motivos personales. Nuestro reconocimiento en su marcha y una calidad bienvenida para quien la sucede, que seguro que hace en la dirección el mismo estupendo trabajo que venía haciendo hasta el momento ante los micros.¡Enhorabuena!