El Ayuntamiento ya busca más de un millón para inscribir al Recre antes del 30 de junio y Zephir Homes decide en Sevilla su casi segura renuncia

Miércoles, 20 junio 2018

fútbol > recreativo

13.55 h. Faltan diez días para que el Recre se inscriba en Segunda B de cara a la próxima temporada y como mínimo el Decano necesita alrededor de medio millón de euros para pagar las denuncias de sus futbolistas ante la AFE y otros más de 600.000 que le debe a la RFAF. Este martes está reunido Paco Mendoza, administrador único de Zephir Homes, con los empresarios de su grupo de inversión en Sevilla y es casi seguro que se van a retirar de la puja por comprar el Recre porque el Ayuntamiento no acaba de llegar a un acuerdo para rescindir el contrato con Eurosamop.

Nuevamente el de hoy es un día clave para el presente y futuro institucional del Recre, y es que cada vez es menos probable que el Decano sea vendido a la empresa Zephir Homes pese a que resultó adjudicatoria el pasado viernes del 90% de las acciones del club albiazul. El próximo martes se acaba el plazo para elevar a escritura pública en una notaria el contrato de compra-venta pero hoy en Sevilla es bastante posible que Zephir Homes decida dar marcha atrás por la cantidad de deuda oculta que está apareciendo en los últimos días en las cuentas del Recre y que no estaban contempladas en el pliego de condiciones cuando se convocó el concurso público.

Mientras que el Recre negocia el último aplazamiento de un embargo de 840.000 euros de la Seguridad Social y también de más de 900.000 euros que se le deben a una empresa mexicana por el préstamo que dio en el año 2014 por un porcentaje de los derechos económicos de Dani Molina, también el Ayuntamiento trata de darle salida de manera legal a esos 500.000 euros de patrocinio con los que prácticamente liquidaría la deuda de alrededor de 600.000 euros que el club tiene con la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF). Son asuntos que preocupan algo menos a Zephir Homes, así como los 500.000 euros de las denuncias correspondientes a la pasada temporada de los jugadores a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) o los 150.000 del convenio de acreedores que toca pagar también este verano.

Pero han aparecido más de un millón de deudas que abonarles a los trabajadores del Decano y principalmente sigue sin resolverse la rescisión del contrato con Eurosamop, empresa que todavía tiene firmados nueve años más para gestionar de manera deportiva y económica al Recre pero que ya ha manifestado que se marcharía si le abonan alrededor de 1,5 millones de euros. El Ayuntamiento sí que está en contacto con el dueño de dicha empresa madrileña, Juanma López, pero por ahora no ha llegado a ningún tipo de acuerdo para aplazar el pago de dicha cantidad, y lógicamente sin tener nada escrito y firmado al respecto Zephir Homes no va a comprar el club. Este miércoles, como ha avanzado Onda Cero Huelva, el administrador único de Zephir, Francisco Mendoza, está reunido en Sevilla con Mariano Jorge Gutiérrez y Jesús María Zafra, empresarios madrileños no relacionados con el mundo del fútbol que serían los inversores del grupo Zephir.

Así que a día de hoy las posturas están prácticamente rotas y ya el propio consistorio onubense ha activado el 'plan B' para conseguir el algo más de un millón de euros que sí que se necesita de manera ineludible de aquí al día 30 de junio para poder inscribir al Recre y que compita la próxima temporada en la Segunda B. De no haber novedad, Eurosamop seguiría siendo la encargada de fichar al entrenador y a los jugadores, y entre ella y el Ayuntamiento de Huelva, actual dueño del club, buscarían ese dinero y después activarían la campaña de socios y tratarían de cerrar varios acuerdos de publicidad con empresas. Y mientras tanto, Krypteia Capital, que llegaría de la mano de Eurosamop, todavía no tira la toalla y ha recurrido en los tribunales que le excluyeran de la posibilidad de adquirir el 90% de las acciones del Decano. En su cuenta de twitter incluso ha dejado un enigmático mensaje posiblemente lanzado hacia Zephir Homes: "El Supremo Arte de la Guerra es someter al rival sin luchar".