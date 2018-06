El IES La Orden arranca con derrota el Europeo de Clubes (4-1)

huelva24.com

Martes, 19 junio 2018

Bádminton

En esta ocasión, Paco Ojeda, técnico del conjunto recreativista, apostó por Telma Santos en el individual femenino, y Pablo Abián en el caso del individual masculino; Haideé Ojeda y Telma Santos en dobles femenino, Eliezer Ojeda y Adrián Márquez en dobles masculino, y finalmente, Pablo Abián y Haideé Ojeda en dobles mixtos.



El encuentro comenzó con la disputa del individual femenino, que enfrentó a Telma Santos ante Lee Byeol Nim. En el primer set, el buen hacer de la portuguesa no fue suficiente y cayó por 21-13. En el segundo set, el Primorye Vladivostok sumó su primer punto en el marcador, tras vencer por 21-14.



En individual masculino, Pablo Abián se midió ante Han Gi Hun. La balanza se decantó a favor del equipo ruso en el primer set, donde Han Gi Hun venció por 21-14. En el segundo set, ambos jugadores fueron protagonistas de un duelo muy ajustado en el que el recreativista demostró ser superior y obtuvo la victoria por 29-27. El IES La Orden obtuvo el empate en el tercer set, en el que Pablo Abián doblegó a su rival por 21-12.



Una vez finalizados los individuales, el encuentro continuó con la disputa del dobles femenino. En esta ocasión, Haideé Ojeda y Telma Santos se enfrentaron a Ekaterina Bolotova y Alina Davleto. Las volantistas del cuadro albiazul fueron derrotadas en el primer set por 21-11 dando ventaja al conjunto ruso, que aprovechó su posición para por 21-18 en el segundo set.



En el dobles masculino, la pareja formada por Eliezer Ojeda y Adrián Márquez se midió ante Vladimir Ivanov e Ivan Sozonov. Al igual que en la categoría femenina, el Primorye Vladivostok se impuso, esta vez, por 21-13 en el primer set. Asimismo, sumó el tercer punto en el marcador tras ganar por un amplio 21-10 en el segundo set.



El último partido del encuentro fue el dobles mixtos, que enfrentó a Pablo Abián y Haideé Ojeda, ante la pareja formada por Evgenij Dremin y Evgenia Dimova. La fuerza de los recreativistas sobre el tapiz no fue suficiente para derrotar a los volantistas del equipo ruso, que se impusieron por 21-10 en el primer set. En el segundo set, Dremin y Dimova se hicieron con la victoria tras repetir resultado (21-10) y dio por finalizado el primer duelo de la fase de grupos entre ambos equipos.



A modo de balance, Paco Ojeda señaló al término del encuentro que “ha sido duro, tal y como preveíamos. Nuestros jugadores han estado al cien por cien y se lo han puesto difícil al Vladivostok, que ha puesto a su equipo de gala porque no se fiaba. Esto es positivo para nosotros y dice mucho del potencial de nuestro equipo. En algunos partidos hemos tenido opciones, y Pablo Abián ha estado inconmensurable en su individual. Esto acaba de empezar, nos quedan dos encuentros muy importantes y mañana esperamos estrenar el casillero ante el Luxemburgo. El partido contra el equipo local será el que determine si nos clasificamos a cuartos de final. Tenemos esperanzas y somos positivos en cuanto al juego del equipo”.



Por su parte, Telma Santos apuntó que “ha sido un partido difícil contra uno de los mejores equipos de este europeo. Hemos luchado mucho y a pesar del resultado, conseguimos vencer en el individual. Ahora hay que pensar en seguir y ser fuertes para acreditar que es posible continuar en este camino”.



El próximo encuentro de los albiazules será el miércoles, a partir de las 12.00 horas, ante el BC Jonglenster.