Pavón: "Se acerca el 30 de junio y hay que hacer unos pagos. Es una situación difícil que como recreativista estoy sufriendo"

Juan Manuel Pavón ha presentado esta mañana su Campus en Huelva y Onda Cero ha recogido sus declaraciones, comenzando por su salida del filial del Nástic hace unos días. "Respecto a mi estancia en Tarragona estoy muy agradecido y ya lo he dicho más veces públicamente. He pasado un año fabuloso. En lo deportivo creo que ha sido excepcional porque hemos peleado hasta la última jornada por meternos en la liguilla. Éramos un equipo muy jovencito y a priori era difícil que pudiéramos pelear por estar en la zona alta, y eso la verdad es que a mí me enorgullece. Y en lo personal ha sido fantástico porque el trato ha sido increíble tanto del Nástic como de la gente de La Pobla, que es el pueblo en el que he estado", indicaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Y sobre las opciones de enrolarse en el Lugo con Emilio Viqueira, que fue el que se lo llevó hace unos meses a Tarragona, el onubense no lo contemplaba: "Respecto a mi futuro, me comunicaron hace poco que no seguía allí. No tenían director deportivo y ahora, cuando ha llegado uno nuevo, su idea es contar con alguien de la casa. Allí me he encontrado muy cómodo y es enriquecedor seguir formándote y conocer otros sitios, así que la experiencia ha sido buena. He hablado con Viqueira, pero en el Lugo ya tienen nuevo entrenador y hay que ser realistas y tendrán su proyecto y si no me ha dicho nada no iré hacia allí. Ahora tengo que esperar, moverme, ver el máximo de partidos durante la temporada y seguir formándome y actualizándome viendo a los equipos y a los jugadores".

"Por supuesto que estoy metido en el mercado y no tiene por qué ser Segunda B. Ahora vengo del filial del Nástic, que estaba en Tercera División y personalmente lo que quiere es seguir trabajando dentro del mundo del fútbol y no tiene por qué ser de primer técnico. Ya es algo que me propusieron hace tiempo, antes de llegar a Tarragona, y no descarto nada. El fútbol es lo que me apasiona y me gusta y en lo que me he formado y me gustaría seguir trabajando en esto", comentaba Pavón sobre su futuro laboral.

Y en cuanto a la actualidad del Decano y a sus opciones de regresar ahora que el expresidente albiazul Paco Mendoza podría comprar el club, matizaba que "yo no he recibido ninguna llamada y creo que es muy complicado que pudiera volver ahora al Recreativo de Huelva porque he salido hace muy poco tiempo. Todavía no sabemos si Paco Mendoza al final va a llegar a ser el presidente o si vendrá con un grupo inversor. Cada día leo noticias nuevas en la prensa y desde fuera veo una situación un poco preocupante porque parecer ser que este año no iba a ser tan complicado como los anteriores, pero se acerca el 30 de junio y otra vez hay que hacer unos pagos y no se sabe si los va a tener que hacer el Ayuntamiento. Es una situación difícil y como recreativista la estoy sufriendo".