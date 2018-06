El runrún: Ojo con los contratos falsos en Holea

Martes, 19 junio 2018 | Leída 347 veces

Un clásico, lamentablemente, son las falsas ofertas de trabajo que valiéndose del nombre de una empresa reconocida no solo no emplean a nadie sino que además consiguen sacarles el dinero con engaños más o menos burdos. Hacemos referencia a este asunto tras conocer que una de las firmas a la que recurren estos delincuentes tiene tienda en el centro comercial Holea de la capital, concretamente Kiko Milano, y no sería de extrañar que a alguna onubense –ya que mayoritariamente emplea personal femenino– le haya llegado esta sospechosa oferta laboral. Aparecen en portales de búsqueda de empleo y el contacto suele ser a través de WhatsApp, un primer punto que ya debería hacernos sospechar. Tras una brevísimo cuestionario, el interlocutor/a –supuestamente en nombre de Kiko Milano– comunica a la víctima que ha sido aceptado y que ya está ”dentro de la empresa”. A continuación le explica las condiciones del contrato y del procedimiento para su firma (ver imagen inferior), previa realización de un test psicotécnico; examen para el cual deberá adelantar una cantidad de dinero (para pagar, supuestamente, al especialista que los realiza). El pago, además, se exige que sea a través de Paysafecard, un sistema de pago online que garantiza el anonimato tanto al pagador como al receptor, principal interesado en no ser identificado, como es lógico. Ni que decir tiene que no hay examen psicotécnico ni contrato ni puesto de trabajo, sino una estafa en toda regla que incluso ha sido denunciada por la propia marca, que recuerda los canales legítimos a través de los cuales lleva a cabo su selección de personal. Nos consta, además, que otras firmas conocidas –como Primark– también son utilizadas por estos indeseables. Hecha la advertencia, no está de más, por un lado, confirmar con la empresa que el proceso de selección y contratación es legítimo, y en caso de sospechar que pudiera tratarse de un fraude, poner los hechos en conocimiento de la Policía.

Se amplían las quinielas, ¿Parralo a la Subdelegación? Es un runrún en aumento en los pasillos de la Subdelegación del Gobierno, donde la semana que viene se espera nuevo inquilino (o inquilina) después que el nuevo delegado del Gobierno andaluz, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, tome posesión este viernes. Lo previsible es que, nada más acceda al cargo, comience a designar a los subdelegados en las distintas provincias, por lo que las quinielas se van afinando. Descartada al parecer María Luisa Faneca (que no tendría la categoría profesional necesaria para acceder al cargo, que obliga a ser funcionario de carrera como mínimo de rango A1), cobran fuerza otras dos mujeres: María José Rico, ex delegada de Salud de la Junta de Andalucía y Manuela Parralo, ex concejala en el Ayuntamiento y alcaldable que, de hecho, según ese runrún sería la mejor posicionada en las nuevas quinielas que están sonando. Aunque se han escuchado también nombres como el de Jorge Puente o José Martín, lo que parece claro es que la Dirección Provincial del PSOE de Huelva va a tener poco que decir respecto a la decisión, y será Madrid quien, en colaboración con Gómez de Celis –recordemos, máximo exponente del ‘sanchismo’ en Andalucía y opositor de Susana Díaz-, designará a una persona que, aún está por ver, pero tiene todas las papeletas de salir del reducido grupo que se posicionó abiertamente del lado de Sánchez en el pulso que le echó Susana Díaz. Nada, ya queda menos para deshojar la margarita.

Cádiz, más 'asequible' para los onubenses. No trata este runrún del tan manido debate sobre la posible carretera que podría unir las provincias de Huelva y Cádiz por Doñana evitando dar un rodeo y tardar bastante menos en llegar a la provincia vecina, sino de una noticia bastante positiva para gaditanos, onubenses y resto de mortales. Y es que el pago del peaje de la autopista AP-4 que une Sevillla con Cádiz tiene fecha de caducidad. En concreto, el 31 de diciembre de 2019, día en que finaliza la concesión con el Estado por la que los usuarios pagan unos siete euros para recorrer sus casi 100 kilómetros. Así lo ha anunciado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en una entrevista concedida al diario El País. Este anuncio de Ábalos incluye también la eliminación del peaje de la autopista AP-7 entre Alicante y Tarragona, y sienta un precedente para las autopistas que vencen en 2021 (AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo y los tramos de la AP-7 Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol, con 479 kilómetros en su conjunto), como refleja también el diario ABC. Por lo tanto, los onubenses podrán disfrutar de las excelencias de lugares como Cádiz, Jerez de la Frontera, Conil, Chiclana, Vejer, Barbate, Setenil y tantos otros lugares de la provincia gaditana a un precio un pelín más asequible al ahorrarse los cerca de 15 euros de peaje que hay que pagar en la actualidad.