Zephir Homes le da al Ayuntamiento un ultimátum para este martes y está indignado por los casi cinco millones de deuda oculta que no estaba en el pliego

R. Ubric

Lunes, 18 junio 2018 | Leída 277 veces

fútbol > recreativo

22.10 h. El rompecabezas de la compra del Recre lejos de resolverse va camino de enquistarse y de no concluir con un final feliz a no ser de que el todavía dueño del club, el Ayuntamiento de Huelva, dé su brazo a torcer y pague diversas cantidades que no aparecían en el pliego de condiciones. Paco Mendoza, que lidera el grupo Zephir Homes, medita ofrecer una rueda de prensa el martes o, a lo más tardar, el miércoles, si finalmente no hay un acuerdo para explicar los motivos, con lo que ni siquiera esperaría a que expire el plazo dado el sábado, según ha podido conocer huelva24.com.