El XXXI Villa de Almonte de Ajedrez bate su récord de participación

Lunes, 18 junio 2018 | Leída 7 veces

Se impuso Enrique Biedma

Organizado por el Ayuntamiento de la localidad con la colaboración del Club Gambito de Playa, el ganador del Torneo Abierto ha sido el onubense Enrique Biedma, seguido de Sebastián Romero, de Sevilla, y de Carlos López, de Rociana, mientras que el primer almonteño ha sido Jaime Cortés, seguido de Álvaro Rodríguez y Juan C. Cortés.

En las categorías sub 12, sub 10 y sub 8, los ganadores han sido, respectivamente, Enrique Sicilia, de Bollullos; Diego Liñán, de Huelva; y Laura Cortés, de Almonte, mientras que, a nivel local, los primeros clasificados han sido, en esas mismas categorías, Antonio Acosta, Guillermo Sequeira y Alejandro Sevilla.

Este fue el resultado de un torneo que se prolongó durante ocho horas y que se desarrolló un año más en el Casino de la Paz, lugar emblemático del municipio, donde numerosas personas se dieron cita para disfrutar de un campeonato que es “todo un referente del ajedrez no sólo en la provincia de Huelva, sino en toda Andalucía”, tal y como ha destacado el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almonte, Iván Hernández.

De hecho, la edición número 30 del torneo, que tuvo lugar en junio del año pasado, fue declarada evento deportivo del año durante la Gala del Deporte de Almonte, celebrada recientemente en el Teatro Municipal Salvador Távora. Además, Hernández ha subrayado que este torneo es “el evento deportivo más antiguo de los que se celebran en nuestro municipio”.

Por su parte, la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, ha destacado la importancia de este torneo, pues, “por un lado, pone de manifiesto el papel protagonista que juega Almonte en el mundo del ajedrez, y, por otro, es un evento deportivo más de los muchos que organizamos que contribuyen al desarrollo del sector turístico”, ha subrayado.

Asimismo, Espinosa ha resaltado el “esfuerzo” que realiza el Área de Deportes del Ayuntamiento en la promoción del ajedrez, así como la “importante labor” que realizan para ello tanto los aficionados del municipio como especialmente el Club Gambito de Playa.