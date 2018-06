El runrún: Mal trago para el Ayuntamiento de Punta

Lunes, 18 junio 2018 | Leída 169 veces

Efectivamente, estamos ante un clásico del verano puntaumbrieño y quizá por ello el gobierno municipal ha preferido curarse en salud anunciando que pondrá todo de su parte para impedir que se organicen estas reuniones alcohólicas en la vía pública. Al parecer, ya el primer fin de semana de junio había detectado la utilización de las redes sociales para convocarlas con motivo de las fiestas de fin de curso de los institutos. El fenómeno volvió a repetirse una semana después y por lo que vemos, tampoco parece que hayan surtido efecto este pasado fin de semana las medidas adoptadas. ”Así estaba por la tarde la zona de la H, donde se hacen los botellones, y así seguía durante la noche, donde había miles de chavales. ¿Sin limpieza y sin seguridad?”. Esta era la pregunta que lanzaba al aire un ciudadano a través de Twitter, con imágenes que dejaban en evidencia el discurso de concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Andrés Franco, donde señalaba el compromiso de controlar esta práctica. El objetivo del Ayuntamiento –a falta de otras políticas que reduzcan el consumo compulsivo de alcohol en jóvenes y adolescentes– es acotar un ‘botellódromo’ donde molesten lo menos posible el resto de vecinos. El mal menor, por así decirlo. Pero mientras se “activa” esta zona, conocida como La Hache, no solo tienen lugar allí sin estar aún preparada para ello, sino que también se han podido ver en otros puntos del pueblo. ¿Faltan policías locales para hacer frente al fenómeno? No nos extrañaría, sobre todo después de saber que sólo dos agentes tuvieron que hacerse cargo del control de una reyerta la pasada semana en una barriada de la localidad. Afortunadamente, experiencia no falta en el municipio para conseguir ”controlar” el problema. De hecho, hace unos años –antes de la llamada ley ‘antibotellón’ de 2002– la situación era de absoluto descontrol, con miles de jóvenes bebiendo hasta altas horas de la madrugada, por ejemplo, en el paseo de la Ría y sus calles aledañas. Aquellos tiempos no volverán, eso está claro... tan claro como que sin una actuación eficaz, disuasoria y a tiempo por parte de la policía, las cosas podrían complicarse de un modo innecesario.

Jornada de despedidas en Subdelegación. ¿Quién le iba a decir a Asunción Grávalos hace apenas un mes que en breve perdería su puesto en la Subdelegación? Lo cierto es que cuando una persona asume un cargo de este tipo sabe que el mismo está irremediablemente marcado por los avatares de la política, pero difícilmente la subdelegada del Gobierno se habría planteado un panorama tan convulso y una estancia tan abruptamente interrumpida. Lo cierto es que el cambio en el ‘color’ del Gobierno central –recordamos, vía moción de censura- conlleva su cese y el mismo se espera en breve. Tanto es así que ya hay incluso quien se ha apresurado –como si tuviese prisa…- en despedirse de ella Ha sido Ignacio Caraballo, presidente de la Diputación Provincial y secretario general de los socialistas onubenses, que ha enviado incluso una nota de prensa a modo de adiós tras reunirse con Grávalos para hacer balance. Falta todavía por conocer quién la sustituirá; a ella y al responsable de prensa de la Subdelegación, puesto que durante los últimos años venía ocupando nuestro compañero José Carlos Aguado, que también ha enviado ya un correo de despedida y al que desde aquí queremos desear la mejor de las suertes, seguros de que nos seguiremos encontrando por el camino.

¿Comas chantajeando a Mendoza? Esto parece la pesadilla de nunca acabar. Desde que Pedro Rodríguez se equivocó garrafalmente a principios del año 2012 vendiéndole el club a Pablo Comas el Recre no levanta cabeza ni en lo deportivo, ni en lo institucional, y lo peor es que tampoco se ve nada claro su panorama presente y futuro. Dentro del guión de Alfred Hitchcock en el que parece vivir permanentemente instalado, la última ocurrencia del madrileño, al que le quedan fuerzas pese a haber sido condenado recientemente a pasar tres añitos en la cárcel, está siendo la de enviarle mensajes por 'wasap' a Paco Mendoza intentándole convencer para que desista de comprar el Decano porque le insiste en que está convencido de que los tribunales van a acabar dándole la razón en el recurso que interpuso hace varios meses en el que decía que el tema de la expropiación de sus acciones por parte del Ayuntamiento de Huelva era ilegal. Esa noticia la avanzaba este lunes Onda Cero Huelva, mientras que el programa Ser Deportivos iba aún más allá al comentar que Comas le está incluso enviando cartas con acuse de recibo a Mendoza dándole la opción de seguir adelante con la compra del Recre con la condición de que le abone cinco o seis millones de euros y así él se retira de su idea de recurrir la expropiación en los tribunales. Ver para creer. ¿Cuál será la próxima que nos tendrá preparada?