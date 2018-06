Mesa de la Ría saca a la luz el contrato por el que Eurosamop tiene a día de hoy bebiendo de su mano al Recre

huelva24.com

9.02 h. "Mesa de la Ría da cumplimiento a su compromiso con la ciudadanía de conseguir el contrato oculto de Eurosamop con el Recreativo de Huelva y de hacerlo público", ha señalado el grupo político, que lo ha colgado en sus redes sociales. En el mismo queda claro que Juanma López tiene ahora mismo la sartén por el mango y que las condiciones que firmó fueron mucho más beneficiosas para él que para el Recre. El madrileño no se irá del Decano si no le dan esta semana 1,5 millones de euros, quedando la duda de si lo hará el Recre, el propio consistorio, que es el dueño del club, o Zephir Homes, la empresa adjudicatoria el pasado viernes del 90% de las acciones de la entidad albiazul. Rafael Gavilán ya dejó el viernes clara su opinión de que si las condiciones económicas no cambian en estos días el grupo de Francisco Mendoza se echará atrás y al final no comprará el Recre.