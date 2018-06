Fernando Guisado pierde en la tanda de penaltis el Mundialito con España ante Portugal

huelva24.com

Domingo, 17 junio 2018

fútbol playa

21.28 h. La Selección Española, con el onubense Fernando Guisado en sus filas, ha estado muy cerca de llevarse el Mundialito celebrado esta semana en Almada (Portugal). Tan cerca como a nueve metros, los que separan la línea de gol del punto de penalti, donde la fortuna no sonrío a una España que mereció mucho más.

El partido entre estas dos potencias del fútbol playa europeo arrancó sin demasiadas ocasiones de gol, y con una lucha cuerpo a cuerpo que hacía saltar chispas en cada acción.



No sería hasta el tercer periodo que el marcador sufriría su primera alteración. Sería gracias a un tiro de Be Martins que pondría por delante a los lusos. Poco después se complicarían mucho más las cosas para los de Joaquín Alonso, que vieron como el portero Dona se marchaba expulsado de manera injusta. Jordan no perdonaría en el tiro libre y pondría a Portugal 2-0 por delante.





Edu Suárez acortaría distancias enseguida, para deshinchar los ánimos portugueses, y él mismo se encargaría de igualar el marcador, con una espectacular chilena, cuatro minutos después. También con un acrobático remate, su amigo y vecino Llorenç Gómez pondría por delante a una España que parecía dispuesta a aguar la fiesta de los portugueses. Pero a su rescate acudiría su capitán y hombre insignia, Madjer, que pondría el 3-3 final en el marcador.

Curioso destino: el mismo resultado que las selecciones absolutas de fútbol firmaron hace tan solo dos días en el Campeonato del Mundo de Rusia. Pero en el fútbol playa no existe el empate, con lo que el partido se fue a la prórroga y, posteriormente, a los penaltis. Y desde ahí, Portugal mostró mayor acierto, adjudicándose esta 22 edición del Mundialito, una competición que han ganado en seis ocasiones.



GOLES: 1-0: Bé Martins, min. 11 (3); 2-0: Jordan, min. 9 (3); 2-1: Edu, min. 9 (3); 2-2: Edu, min. 5 (3); 2-3: Llorenç, min 4 (3); 3-3: Madjer, min. 4 (3).



TANDA DE PENALTIS: Antonio, parado; Madjer, gol; Llorenç, gol; Ciombra, gol; Chiky, fuera.