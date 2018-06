Nacho Blanco se retira del Campeonato de España al fracturarse la muñeca tras chocar con un perro y caerse de la bicicleta

huelva24.com

Sábado, 16 junio 2018 | Leída 21 veces

ciclismo

21.40 h. "Después de anunciarlo y de preparar bien estas semanas los Campeonatos de España de Crono y de Ruta, estos se han acabado para mí antes de empezar debido a una inoportuna caida entrenando cuando en una curva se me han cruzado unos perros y no he podido esquivar a los dos, chocando con uno, saliendo despedido de la bici y haciéndome una fractura parcial de la muñeca en la caída, además de numerosas quemaduras", ha indicado el ciclista onubense.