Alexandre Daydou se impone en La Monacilla

huelva24.com

Sábado, 16 junio 2018 | Leída 5 veces

golf

Suyo era el primer ataque de la mañana, con cuatro birdies en sus cinco primeros hoyos, lo que le llevaba a asaltar el liderato, siendo el primero en tocar la cifra de -8. El envite de Daydou era aceptado por los españoles Ferrer y Esmatges, que con -2 y -1 respectivamente en sus seis primeros hoyos, compartían segunda posición.



El único momento de duda que ha aparecido en la ronda de Daydou ha sido en el hoyo 8, con un doble bogey que parecía frenar en seco sus opciones de triunfo, especialmente porque jugadores como el ilerdense Esmatges parecía no verse alterado por nada. Mientras que Toni Ferrer cometía demasiados errores a partir del hoyo 10 que le hundían en la clasificación, el portugués Miguel Gaspar permanecía en un segundo plano, pero metido en plena pelea por la victoria.



Precisamente Daydou, resurgía cual Ave Fénix de ese doble bogey, con otros cuatro birdies por la segunda vuelta, especialmente importante el del hoyo 17, puesto que le llevaba a la mágica cifra de -10 que, viendo el resto de resultados, parecía casi imposible de alcanzar. La opción más clara para los intereses españoles pasaba por las manos de Esmatges, pero tras un gran birdie en el hoyo 16, llegaba un doloroso doble bogey que fulminaba su candidatura.



Una vez que el galo embocaba su putt de par en el 18, ya prácticamente sabía que tenía en el bolsillo su primera victoria en el Alps Tour, y también su estreno como profesional. Sólo había que esperar un par de partidos para confirmarlo, y aunque Gaspar intentó acercarse con dos birdies en 17 y 18, no le sirvieron para evitar que Daydou se llevara el triunfo en La Monacilla.



“Estoy realmente emocionado con lo que ha pasado hoy. He jugado muy bien los tres días, algo fundamental en estos torneos, ya que no te permiten relajarte ni un día. El 2017 fue un año muy duro para mí, y esta victoria compensa y esperemos que sea un punto de inflexión.”



Finalmente, por parte española ha habido un empate en la cuarta posición, ya que Alfredo García-Heredia lograba una gran vuelta de 68 golpes en los primeros partidos de la mañana, que le permitían subir posiciones hasta instalarse en el top-5.



Ahora, el Alps Tour viaja a Metz, pero en cuatro semanas regresa a España, al espectacular campo de La Gomera, donde seguramente viviremos otro torneo apasionante.