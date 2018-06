Un nuevo embargo de 840.000 euros de la Seguridad Social hace sembrar aún más dudas en Zephir Homes

huelva24.com

Sábado, 16 junio 2018

Para empezar, Zephir Homes reclama la anulación del contrato de gestión con Eurosamop. El grupo de Paco Mendoza sabe que no deberá afrontar la cláusula de rescisión que contempla el mismo, pero pide un compromiso escrito por parte de Juanma López de aceptar el cobro de los 1,5 millones de euros aportados esta temporada como pago por su salida. Además, y como avanza este sábado el portal de Huelva Información, en los últimos días el Recre recibió la notificación de un nuevo embargo de la Seguridad Social de la etapa de Pablo Comas por 840.000 euros que Zephir Homes pide que quede resuelto antes de tomar el control. Fuentes de la entidad albiazul aseguraron ayer a dicho diario que el caso está en vías de resolución, la documentación preparada y que el próximo lunes se solicitará el aplazamiento para el pago fraccionado que evitará tener que afrontarlo de forma total e inmediata para no ahogar la tesorería albiazul.

Y sobre la mesa está también el patrocinio del Ayuntamiento de Huelva por 500.000 euros anuales. Existe un compromiso de cubrir la deuda con la Federación Andaluza (603.000 euros) con esa aportación, pero el Recre reconoce que todavía no lo ha ingresado ya que el embargo que bloqueó sus cuentas hasta hace poco más de tres meses lo impidió y Zephir reclama que se le garantice el pago para no sumar esos 603.000 a su aportación inicial. Solicita además que el contrato tenga continuidad como aportación municipal mediante patrocinio en su proyecto. Son cantidades extras que el grupo liderado por Paco Mendoza y Mariano Reyes no contemplaba. La semana que viene seguirán sus negociaciones con el dueño del club, Gabriel Cruz, y con el de Eurosamop, Juanma López, para ver si se resuelven esos escollos y flecos a día de hoy insalvables porque se trata de mucho dinero que no estaba contemplado en el pliego de condiciones para la venta.