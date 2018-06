El runrún: Bohemios, de mudanza

Viernes, 15 junio 2018 | Leída 18 veces

CONFIDENCIAL

Y lo harán, de hecho, de la mano de otro ‘clásico’, que abandona el que hasta ahora había sido su lugar en el mundo –de Huelva- para trasladarse al local que antaño ocupasen los del Cook or Die!. La Bohemia –por ahora aún en la calle Garci Fernández- se traslada para volver a dar vida al local de la calle Rábida y, además, lo de dar vida lo quieren hacer en varios sentidos, a tenor de la iniciativa que están difundiendo por redes sociales, en la que piden macetas para decorar el patio del establecimiento. Las cambian por libros (¿habrá algo con más vida/vidas que un libro?) así que, si te sobra alguna por casa, ya sabes. Piensa en lo bien que estará en su nuevo hogar, respirando los aromas que salgan de esa cocina…

'Stranger things' en Huelva. Todos los días ocurren bastantes sucesos en la capital y la provincia de Huelva, pero este viernes quizás se lleva la palma en lo que llevamos de año en cuanto a hechos curiosos. Y es que muchas veces a uno le da por pensar que las cabezas de los humanos en ocasiones no es que estén demasiado bien amuebladas. Así, por ejemplo, la Policía Local de Castilleja de la Cuesta ha detenido a un vecino de Sevilla que había acudido a reclamar una bicicleta que había robado días antes, una vez que los agentes comprobaron que pesaba sobre él una orden de busca y captura por un juzgado de Huelva. Vamos, ¿a quién se le ocurre jugársela de esa manera? Por otra parte, un preso también sevillano se queja porque no le mandan la televisión para su celda. El recluso, trasladado de la cárcel de Morón de la Frontera a Huelva, no ha recibido dicho aparato electrónico tan importante para su día a día porque su equipaje de 48 kilos sobrepasaba los límites de peso, y es que también quería incluir el mando a distancia y el cable de la antena, así que ha formulado una denuncia. Tiene, desde luego, toda la pinta de que va a perder el caso en la reclamación. Y también varios agentes de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma Andaluza han interceptado en Lepe una furgoneta en la que eran transportadas ilegalmente seis ovejas con destino a ser sacrificadas en la fiesta del fin del Ramadán, sin que cumplieran condiciones sanitarias ni se acreditase su procedencia.

Isla Cristina y Lepe, municipios con menor renta. El Instituto Nacional de Estadística ha hecho públicos los resultados de los datos recogidos en lo referente a nivel de renta, pobreza y paro a nivel nacional, y lo cierto es que hay indicadores que ponen en el mapa algunos lugares de Huelva, y no precisamente por lo positivo. Destaca desde luego en este informe del INE que 21 de los 30 municipios de España con la renta medía anual por habitante más baja son andaluces, y en la parte baja de esta lista están dos onubenses: Isla Cristina (con 6.713 euros) y Lepe (6.991).