Enrique Arroyo, sin tapujos: "El Trust nunca ha recibido apoyo de los políticos de Huelva sino zancadillas y malas frases"

17.07 h. El abogado encargado de la defensa de los querellantes en el juicio contra Pablo Comas aseguró que "nosotros no nos inventamos nada, no fuimos temerarios ni gente que nos hayamos inventado los delitos. Los delitos están y los hechos nunca han sido discutidos". Se lamentó de que "en vez de haberse dedicado a destruir una buena labor, los políticos podrían ver y pensar que es una responsabilidad civil por una mala gestión no delictiva, o bien la declaración de nulidad del contrato de compraventa de acciones".

Amplia e interesante entrevista la que concedió el letrado Enrique Arroyo, encargado de la defensa legal del Recreativo Supporters Trust en su querella presentada contra la gestión de Pablo Comas. "Hasta el momento, con la sentencia conocida, el balance es muy positivo y no nos podemos quejar. Ante un tema muy complicado, conceptualmente hablando desde el punto de vista penal, si es satisfactorio y no por las consecuencias. No es plato de buen gusto mandar a alguien a la cárcel, a mi no me gusta hacer eso, pero con el resultado final hemos demostrado que este señor cometió delitos", explicó en declaraciones a Albiazules.es.

También aseveró que "este proceso ha servido para que conozca a cuatro personas magníficas, de corazón de león. Narciso, Roberto, José y Eduardo, magníficas personas y además gente muy valiente. Me he encontrado enfrente a un magnífico abogado, como es el abogado de Pablo Comas. Un abogado llegado en paracaídas y un magnifico profesional. Nos hemos encontrado a un tipo valiente, que aunque en mi posición haya sido el de intentar meterlo en la cárcel, no dejó de entender y de comprender que Pablo Comas es un hombre valiente. Dentro de lo que cabe, a mi me sorprendió su actitud y que desde el principio del proceso nunca buscó un recoveco ni escondite. Ha sido un hombre que ha actuado con valentía y ha aceptado su responsabilidad".

También quiso resaltar que "la situación a la que se ha enfrentado Pablo Comas, es un concepto genérico de apropiación indebida, es un concepto intensivo de lo que es la administración desleal.. Pero es que también existe lo que es la mala administración no delictiva, que lleva aparejado la responsabilidad civil. Hay una cuestión que es el principio de la última ratio de derecho, que es el derecho penal. Antes de pasar a otra rama del derecho, hay que ver y comprobar si lo que se dice es delictivo o no. Cuando no es delictivo lleva aparejado lo que es la responsabilidad civil y la responsabilidad frontal por la mala gestión realizada. En un principio nosotros pensábamos que todo era delito, valorábamos que todo era delito, pero en todo, sobre todo en derecho, siempre hay un máximo intérprete que dice si es o no es delito. Y ese fue el magistrado de instrucción, que fue el que determinó que había indicios razonables de criminalidad. Aún así representamos las acusaciones para dar la oportunidad a calificar o a mantener la acusación con respecto a los indicios racionales, fijados por el juez de instrucción. Nosotros no nos inventamos nada, no fuimos temerarios ni gente que nos hayamos inventado los delitos. Los delitos están y los hechos nunca han sido discutidos. Lo que se ha discutido era si eran delitos o no eran delitos. Para nosotros, entendemos que todos eran delitos, pero la idiosincrasia de los tribunales españoles radica en eso, que unos tienen un criterio y otros tienen otros criterios. Y aquí tenemos la prueba, de cuatro delitos que se pueden sacar seis u ocho delitos, unos principales y otros alternativos, nos encontramos que la sección tercera de la Audiencia Provincial de Huelva han visto acreditados dos".

A este respecto habló de las recientes declaraciones del abogado defensor de Comas, en las que ponía en duda la imparcialidad de los jueces. A este respecto dijo que "él juega su papel, tiene que defender a su cliente. ¿Qué puede desacreditar en mi opinión al órgano judicial? Conociendo a los tres magistrados que componen esa sección, creo que poca presión y poco o nada se le ha provocado. Entre los tres suman casi cien años de ejercicio".

En cuanto a las distintas publicaciones que aseguraban que Comas sería absuelto y que como mucho debería afrontar el pago de una multa, lanzó un claro mensaje. "En España todo el mundo sabe de Medicina, de Derecho, de toros y de fútbol. Zapatero a tus zapatos", sentenció.

Preguntado por las cantidades que debe devolver tras la sentencia, Arroyo reiteró que "es un dinero que debe reintegrarse y a su ver indemnizarse al Recreativo, que a su vez ha sido verdaderamente lesionado. Si no afronta el pago, se le embargarían las acciones de todo".

No dudó en aseverar que "el Trust no ha recibido apoyos de los órganos políticos de Huelva, sino que siempre hemos recibido zancadillas y malas frases, que si somos inoportunos, críticas abiertas y descarnadas por haber hecho esto. Si en vez de haberse dedicado a destruir una buena labor, podrían ver y pensar que es una responsabilidad civil por una mala gestión no delictiva, o bien la declaración de nulidad del contrato de compraventa de acciones. En vez de tanta expropiación, más nulidades de contrato. En vez de una expropiación forzosa sin una declaración de utilidad pública clara, una declaración judicial denunciando la nulidad del contrato de compraventa por vicios en el consentimiento. Señores, háganlo, no se dediquen a no hacer nada y no ataquen a mil personas que quieren hacerlo, y acudan ustedes a otras consecuencias del derecho, distintas al penal. Pero háganlo".

De la expropiación forzosa no dudó en asegurar que "fue un invento que se procedió a ello después de haber interpuesto el Trust la querella, una maniobra con tintes políticos".