Teresa Viejo en el ciclo ‘Innovación social: Innovar para crear talento’ de la UHU

Viernes, 15 junio 2018 | Leída 9 veces

La periodista y escritora ha impartido hoy una conferencia

16.50 h. Todos los humanos nos hacemos preguntas a diferencia de las máquinas, si no las hiciéramos no creceríamos, es decir, “sin curiosidad no creceríamos”. Desde que nacemos nos estamos cuestionando cosas “es nuestra manera de mirar la vida”.