Rafael Gavilán pide impugnar el contrato con Eurosamop y el alcalde le responde que trata al Recre "con desprecio"

Viernes, 15 junio 2018 | Leída 62 veces

Ya se conoce los aspectos más controvertidos del contrato que firmó el Recreativo de Huelva con Eurosamop, lo cual ha tenido respuesta como era de esperar en el pleno extraordinario que se ha celebrado este viernes, y que ha dado como resultado la adjudicación del 90% de las acciones del Recreativo de Huelva a la mercantil Zephir Homes SLU.

Así, Rafael Gavilán, representante de Mesa de la Ría, denunció, en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es, que "se nos había ocultado toda la información del contrato y ahora entiendo porqué. Sólo tuvo acceso el señor Fernández a ese contrato, donde aparecía que Eurosamop cobraría el 15% de los ingresos brutos. Faltó decir IVA no incluido, además de ingresos que incluye, y viene desglosado en el contrato, derechos de competición, derechos de difusión, derechos de organización y del Trofeo Colombino, programas de patrocinio, abonos de los socios y taquillaje de los partidos, patrocinadores, aportaciones de capital de los accionistas, aportaciones de las instituciones y subvenciones... Ojo al convenio con el Ayuntamiento, ya que de los 500.000 euros que se pedía al Ayuntamiento, se lleva el 15% Juanma López. Y luego todo lo que se ingrese de Diputación y merchandising. Además, se le olvidó decir a usted, señor Fernández, que había más. Que si se ascendía a Segunda A, un millón de euros más y si se ascendía a Primera, dos milloncitos más IVA, pagado por el Recre. Todo esto de un señor al que se le ha tratado como héroe por prestar 700.000 euros y cuatro días después el Ayuntamiento pone curiosamente 500.000 euros.. ¿Y por qué? Porque venía en el contrato, en el anexo dos, en el que especifica que el Ayuntamiento tendrá que firmar anualmente un convenio de 500.000 euros. Esto no fue una decisión suya, fue una imposición de Juanma López y hay más cosas. En caso de incumplimiento del contrato del Recre, aparece lo que se denomina como comisión de gestión, una penalización. Se toma un promedio de las dos últimas temporadas, lo que cobra Eurosamop, multiplicado por todos los años que restan de contrato. Eso en caso de incumplimiento del Recre. La clausula de rescisión, que ya hemos visto en Huelva Información, es de 15 millones de euros. Además todas las penalizaciones son acumulativas y si hay un incumplimiento de la exclusividad, se pagan esas dos cosas. Los 15 millones de penalización más la comisión esta famosa de gestión. Y además, el contrato dice muchas cosas que curiosamente se parecen mucho al pliego. Como por ejemplo, lo que ya conocimos en la documentación de Hacienda, que las acciones se tenían que vender al precio de un euro, pero que curioso, decía también que durante el tiempo de duración del contrato si el Recre está en Segunda B no hay que devolverle la deuda al Ayuntamiento. Algo que pensamos que era un buen gesto para facilitar la venta, lo que se ha hecho al final es que durante el tiempo que dure el contrato, Juanma López se asegura de no tener que pagar nada. Y cuando acabe el contrato, el que venga detrás que lo asuma. Eso lo ha firmado y lo ha consentido, y además aparecen los pagos en Primera y en Segunda. Esto suena a un traje a medida, señor Cruz".

Incluso no dudó en aseverarle al alcalde que "nadie tiene en su cabeza que el señor Manolo Zambrano haya firmado este contrato sin que usted le haya obligado. Solo reprocharle que antes de firmar esto se debía haber marchado, como debe hacer usted. Lo que más me preocupa es que lo que estamos aprobando no sirva para nada y que estas personas no sean capaces de asumir estas responsabilidades. Si se ha equivocado, hemos tenido la posibilidad de enmendarlo. He traído aquí una moción para que impugnáramos este contrato y pidiéramos la nulidad, y para que en una hipotética negociación con Juanma López puedan estos señores negociar la rescisión sabiendo que hay una impugnación con un vicio de nulidad. Yo esto jamás lo hubiera permitido, usted no puede decir que no fuera conocedor de todo esto. Lo principal, hablar con el señor Mendoza para que no retire la oferta y si tenemos que ayudar, aunque sea con un patrocinio, que se ayude al Recre y no un intermediario. Hable con Mendoza, convénzalo. Porque como se retire vamos a tener un problema. Porque para el 30 de junio tenemos que poner un millón y pico y vamos a tener que convocar un pleno para que el Recreativo pueda competir. Hoy mismo, impugnemos el contrato. Con estas condiciones el Recreativo está condenado a desaparecer. Usted es el responsable, señor Cruz, usted ha matado una seña de identidad de Huelva".

Respuesta de Pepe Fernández

La respuesta por parte de Pepe Fernández, representante del equipo de gobierno, no tardó en llegar, recordándole, como recoge también albiazules.es, que "usted ha dicho una cosa aquí que es mentira. Usted ha dicho que ahora entiende porque se trajo aquí el patrocinio de 500.000 euros y que era porque lo decía el contrato. O usted tiene mala memoria o hay una frase célebre que dice que la ignorancia es muy osada. Y usted me parece que es muy osado porque el contrato de patrocinio se trae a este pleno en septiembre del 2016 y se firma ese contrato en junio del 2017. Por lo tanto, lo que viene aquí no es para satisfacer las cuestiones que está diciendo, usted está faltando a la verdad y eso es grave. Usted acusa de mentirosos a los demás, pero hoy está mintiendo. Y también habla de los porcentajes de ingresos que estos señores tienen... Los que se dijeron en la reunión, señor Gavilán. El 15% de los ingresos, no venga a decir lo que le interesa. ¿Que hubo una comisión y no se dijo? Exacto, no lo dijeron en la reunión. Pero usted va a tener que demostrar que el señor alcalde conocía el contrato, lo va a tener que demostrar. Lo que no se puede es disparar de forma gratuita".

También denunció que "hay personas que se encuentran muy cómodas en el fango. Me sorprende que usted hable de patrocinio, cuando votó en contra a un patrocinio que lo que servía era para darle seguridad y pudiera competir, porque la Federación Andaluza le exigía al Recreativo de Huelva y su propietario algún gesto. Yo no veo en el pliego que el Ayuntamiento tenga que pagar en concepto de patrocinio, por lo que muy a medida no tiene que ser el traje".

Reacción de Gabriel Cruz

Por otro lado, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, dijo que "yo pensaba que veníamos aquí a terminar el proceso de venta de las acciones en vez de enterrar al Recreativo de Huelva. Creo que tenemos una percepción diferente. Me da mucha pena que en un momento crucial para el Recre y Huelva, en la que estamos trabajando para resolver la situación y el Recre vuelva a estar donde se merece, se enfangue y se desvirtúe el debate. También es positivo, sirve para que todos se quiten la careta. Hay mensajes que destilan odio y es muy triste. En todo este proceso no hemos recibido ayuda de nadie, salvo del Grupo Popular que se interesó y nos mostró su colaboración en todo lo relacionado con el Recreativo. Yo me preguntaba porque el señor Gavilán no llamaba y ahora lo entiendo, es que usted no tiene ideas. En 2016 el Recreativo no estaba en la UCI, estaba muerto y fue este equipo de gobierno quién decidió tirar hacia adelante con la expropiación. Durante todo ese tiempo no lo escuché y a día de hoy el Recreativo está compitiendo y está vivo. Mientras estemos aquí el Recreativo seguirá existiendo. Usted trata al Recreativo con desprecio y no compartimos en absoluto ni nosotros ni la ciudadanía".