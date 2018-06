La familia de las víctimas del crimen de Almonte confía en que el Supremo estime su recurso y haya nuevo juicio

huelva24.com

Viernes, 15 junio 2018 | Leída 43 veces

y se valoren las "pruebas contundentes"

La familia de la niña de ocho años y su padre que perdieron la vida de forma violenta en abril de 2013 en Almonte confía en que la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) estime el recurso de casación presentado por el letrado de la acusación particular, Luis Romero, que los representa para que declare nula la sentencia que absolvió a F.J.M., el único acusado del doble crimen, y se celebre un nuevo juicio con jurado en la Audiencia Provincial de Huelva.

En una rueda de prensa celebrada este viernes en Sevilla, Marianela Olmedo, madre de la menor y expareja del padre fallecidos, ha considerado "un rayito de esperanza" el anuncio de que la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitará a la Sala Segunda que declare la nulidad y ordene la repetición de este juicio tras la sentencia absolutoria, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de quien fue su pareja, F.J.M., que fue juzgado el pasado mes de septiembre por un jurado popular.

Olmedo ha estado acompañado por Luis Romero, quien este jueves, en declaraciones a Europa Press, ya se mostró "muy esperanzado" pues es "muy difícil" que el Tribunal Supremo no ordene repetir el juicio, después del anuncio de la Fiscalía del alto tribunal. Romero, durante la rueda de prensa, ha explicado los motivos alegados en su recurso de casación ante el TS, basándose principalmente en la falta de motivación del veredicto del jurado, sobre cuyos miembros tanto el letrado como Marianela Olmedo han resaltado "la falta de interés o cómo se dejaron convencer por las estrategias de la defensa".

El letrado ha recordado dos momentos importantes durante el juicio, el interrogatorio a Marianela y el realizado al portavoz de la familia y hermano del fallecido por parte de la defensa, que "debieron haberse parado porque no deben afectar a la intimidad". Además de estas "anomalías", Romero ha subrayado como los miembros del jurado no valoraron pruebas "contundentes" como el informe del Instituto Nacional de Toxicología o las declaraciones de testigos, los caballistas, que vieron al acusado el día de los hechos fuera de su puesto de trabajo. Al respecto, ha subrayado que el jurado no apreció estos testimonios porque "se equivocaron en las horas, alineándose así con la defensa".

Otros testimonios que no fueron tenidos en cuenta por el jurado, según ha precisado Romero, fueron los trabajadores, incluido el gerente, del supermercado en el que trabajaba el único acusado, que corroboraron que F.J.M.. "salió del trabajo para cometer los hechos"; o los vecinos que escucharon "gritos y voces" de dos adultos con "acento almonteño" y a una niña gritar "papi, papi".

Romero, que ha insistido en la falta de fundamentación del veredicto del jurado y, como consecuencia, la "poca fundamentación" de la sentencia, lo que conlleva la "vulneración de la tutela judicial", ha expresado que ahora la Fiscalía del Supremo "lo ve como nosotros". El jurado "decidió mal y con pocos argumentos", ha añadido.

"Todo lo que podía favorecer a la culpabilidad" de la que era la pareja de la madre de la niña y los indicios de culpabilidad "no lo atendió el jurado", que eran "más que suficiente" para que un jurado "atento" hubiese llegado a la conclusión de que F.J.M. era culpable. Para Romero, el padre de la menor "no tenía ajuste de cuentas con nadie ni enemigos", por lo que lo único que explica su muerte es "el móvil pasional".

Romero, que espera "con cautela" la decisión del Supremo, ha manifestado que es un momento procesal importante tras el apoyo de la Fiscalía del TS. Sobre los plazos, el letrado ha explicado que espera que en una o dos semanas la Fiscalía presente su escrito y la decisión de la Sala Segunda, previsiblemente, será en septiembre u octubre, siendo "difícil" antes de agosto.

En el caso que ordenara repetir el juicio, sería la Audiencia Provincial de Huelva quien tiene que fijar los plazos para la elección de un nuevo presidente del tribunal, elección del jurado y celebración de la vista oral. En este sentido, ha apuntado que "haremos lo posible para que se elija un jurado imparcial, objetivo y atento".

"Creo que los miembros del jurado no duermen tranquilos"

Marianela Olmedo ha recordado que la celebración del juicio supuso un "calvario" para ella, que sólo asistió cuando tuvo que declarar, haciéndolo protegida con una mampara porque "no podía ver a esa persona", en referencia a su ahora expareja y único acusado. "Le tenía miedo", ha expresado.

La madre de la menor y exmujer del padre, aunque aún no se habían divorciado cuando falleció, ha criticado duramente a la defensa de F.J.M. "Me hizo daño, me maltrató, humilló y me pisoteó. No me preguntó por mi niña sino por cosas sexuales. Fue un ataque a mi persona", ha añadido. Igualmente, ha insistido en su crítica a los miembros del jurado, quienes para ella "estaban pasando todo el rato". "Cuando se juzga un doble crimen y preguntan a mi hermana si bailaba salsa", ha lamentado, añadiendo que "han decidido la justicia de mi niña y su padre, pero no han valorado nada".

Olmedo ha confesado que muchas veces se pregunta si ellos -los miembros del jurado- "duermen tranquilos". "Creo que no", ha afirmado. Por todo ello, ha reclamado un "juicio digno y justo para mi hija y su padre", con un jurado "con preparación y en condiciones y no que parezca que se queda dormido". "Dios quiera que se repita", ha confesado Marianela, expresando que es "difícil digerir que te maten a tu hija y tu marido y sea tu pareja", de quien ha dicho que era "celoso y mala conmigo, a mi hija también la odiaba, pero jamás pensé que cogiera un puñal. Tenía una venda como muchas mujeres maltratadas, como maltratada psicológicamente estuve yo", ha resaltado.

Olmedo, convencida "completamente" de que el asesino es F.J.M., ha lamentado el daño personal a su persona, a quien se le ha hecho "un juicio moral" a una madre que hizo "una cosa mala" en la vida, "enamorarse del asesino de mi marido y mi hija y de no haberlo conocido, entonces mi hija estaría aquí. Mientras yo voy al cementerio, él está libre en la calle", ha concluido, dando las gracias a los medios asistentes a la rueda de prensa y pidiendo "justicia para los dos".