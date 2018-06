15 millones, 15

Manuel Rayo

Si es que no somos tontos. Había alguno que defendía la confidencialidad del contrato con Eurosamop, no me pregunten porqué, ellos sabrán. Cuando no se da una rueda de prensa entre las dos partes es que hay algo. Normalmente, si un grupo gestor se hace cargo de un equipo, lo normal es dar una rueda de prensa y poner blanco sobre negro cada cláusula. Eso pasó en Murcia, Elche, Oviedo, Cádiz, etc. Pero en Huelva somos distintos, tanto para lo bueno como para lo malo.

¿Porqué no se quería enseñar el contrato con Eurosamop? Algunos se escudaban en que era un contrato privado. A medias claro. Con una empresa pública, el Ayuntamiento. Un consistorio que ha sacado de las arcas públicas cerca de 8 millones de euros de todos los onubenses para levantar el embargo con Hacienda. Ya lo de Hacienda lo veo una minucia comparado con lo que publicaba esta mañana Huelva Información en su portada a cinco columnas. Porque cuando las portadas son en ese formato, es que algo importante pasa.

O sea, utilizan tu dinero para salvar al equipo de alma pero luego no tienen narices de enseñar la letra pequeña o el asterisco, o “astericazo” que lleva ese contrato. Quizás le hubieran dejado a usted entrar antes en la Reserva Federal de los EE UU que acceder a dicho contrato. Claro, se escondía un escándalo de ¡¡ 15 millones de euros!!. Iluminado aquel que firmó ese contrato. Desde luego, no le pediré consejos a la hora de firmar una hipoteca. Y quién diga que el Ayuntamiento no tenía otra opción, no es verdad. Por varias cosas. El pliego de venta el año pasado salió demasiado tarde y con unas condiciones a las que sólo hubiera podido acceder las hermanas Koplowitz, Bill Gates o Mark Zuckerberg. Luego viene de telonero Vicente Simón y su empresa de castillos hinchables “Moodies Investiments S. A”. No me creo que ese contrato con Eurosamop se firmara a punta de pistola.

Y ahora, pues gracias a Rafael Gavilán, al que le llueven críticas sólo por defender los derechos del Recre, sabemos de que iba la cosa. Y claro, a ver quién es el guapo que paga esos 15 kilos de cláusula de rescisión. Porque ahora hay opiniones para todos los gustos. Esta noticia sale un viernes. Pues nada, Un fin de semana en vilo. Cuando parecía que todo era plácido, que el innombrable iba a la cárcel -al Trust lo que es del Trust, otros que han sido criticados hasta la extenuación- pues nos encontramos con un muro de que ni el Naranco de Bulnes. “15 millones, 15”. Como cuando se anuncian los carteles de los toros.

¿Hay Mundial? Pues vale. Pero ahora estoy preocupado y mucho. Porque no sé si estamos peor que hace dos años. Lo reconozco. Cuando ocurren estas cosas, suelo preguntar por Twitter para palpar el ambiente. Algunos me tranquilizan y otros son hasta más pesimistas que yo.

¿Negociará Eurosamop, grupo inversor y prestamista? Si, ha habido precedentes en la historia. El Plan Dawes redujo las reparaciones de guerra de Alemania en varios miles de dólares tras el Tratado de Versalles. Un buen precedente al que agarrarse. Pero a Felipe II los prestamistas italianos no le perdonaron un euro para participar en todas las guerras habidas y por haber.

¿Desaparecerá el Recre? No lo creo. Pero no nos merecemos esto. ¡¡Cuantas veces un recreativista habrá pronunciado esta frase!!

Continuará…..