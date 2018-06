Jesús Amador: "Nos volvemos a quedar con un 8% de las acciones, es decir, con un 8% de una posible deuda futura"

huelva24.com

10.57 h. "Se deja a la buena voluntad de la empresa que viene o a la viabilidad del proyecto que una institución pública recupere un dinero que ha puesto sin obligación de hacerlo. Lo puso de manera voluntaria como si a las familias de Huelva les sobrara dinero, pero no se asegura que lo recupere", señala el concejal de Participa Huelva sobre "os 9,5 millones de euros que ha puesto el Ayuntamiento en el Recre".

Jesús Amador, concejal de Participa Huelva en el Ayuntamiento de Huelva, expresaba así la negativa de su grupo, instantes antes de la celebración del pleno extraordinario en el que se le ha adjudicado el Recre la empresa Zephir Homes: "Entendemos que este pleno sobre el Recreativo va a ser un punto y seguido y no un punto y final por los problemas económicos y legales que entendemos que todavía tiene la gestión que se ha hecho por parte del Ayuntamiento. Ya vemos que el otro licitador que había va a a alegar, por lo que estaremos a la expectativa de si vuelve a haber un nuevo contencioso. Se confirma que todas las políticas, energías y fuerzas del Ayuntamiento han estado centradas en este caso. Todavía no tenemos presupuesto y hay muchas cuestiones por abordar, pero los únicos plenos extraordinarios que se convocan están relacionados con el Recreativo, así que se confirman aquellas palabras del alcalde en las que decía que 'el Recreativo está por encima de nosotros'".

"Nosotros volvemos a votar en contra, igual que lo hicimos con la formulación del pliego puesto que no se asegura la recuperación del dinero que ha puesto el Ayuntamiento, no tiene un plan de viabilidad para proteger ese Bien de Interés Cultural y nos volvemos a quedar con un 8% de las acciones, es decir, un 8% de una posible deuda futura también. Este último el Recreativo de nuevo arrojó perdidas y esperemos que a partir de ahora eso no ocurra y le deseamos suerte al nuevo comprador para que todo vaya bien por nuestras propias cuentas", añadía Amador.

El representante de Participa Huelva se mostraba muy crítico con el equipo de gobierno añadiendo que "el Ayuntamiento ha puesto ya en el club más de 9,5 millones de euros. Eso de manera oficial, aunque parece ser que se han pagado también facturas de luz que no nos correspondían y en el pliego no pone ningún aval de que vayamos a recuperar ese dinero. Se deja a la buena voluntad de la empresa que viene o a la viabilidad del proyecto que una institución pública recupere un dinero que ha puesto sin obligación de hacerlo. Lo puso de manera voluntaria como si a las familias de Huelva les sobrara dinero, pero no se asegura que lo recupere y el alcalde creo que le hizo un flaco favor a las familias de Huelva que están pasando por una situación complicada".