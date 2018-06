Manuel Remesal: "Si Zephir Homes ha dado el paso adelante es porque verá posibilidades de una rescisión entre comillas amistosa con Eurosamop"

huelva24.com

Viernes, 15 junio 2018 | Leída 99 veces

fútbol > recreativo

10.25 h. "La oferta presentada viene respaldada por gente de Huelva que ha trabajado ya en el club y que conoce la casa por dentro", señala el portavoz popular, que añade que "me imagino que Eurosamop y Zephir Homes llegarán a un acuerdo de devolución en los plazos que sean lo más razonables posibles. Si a alguien no favoreció aquel contrato fue al Recre".

Manuel Remesal, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huelva, atendió a los medios de comunicación minutos antes de la celebración del pleno extraordinario para la adjudicación del 90% de las acciones del Recre a Zephir Homes. "Es un nuevo pleno en el que el Recre es el protagonista y esperemos que sea uno de los últimos partidos que juega el Recre en este asunto. La propuesta que se nos trae a pleno viene con una oferta. Uno de los dos licitadores, a juicio de la Mesa de Contratación, no cumplía los requisitos y la otra sí, y si encima viene respaldada por gente de Huelva que ha trabajado ya en el club y que conoce la casa por dentro, pues viene un poco a corroborar lo que defendíamos en el pleno en el que se aprobó el pliego, y es que tiene garantías para el propio club y para el Ayuntamiento, y por otro lado se facilitaba la presentación de ofertas. Desde el grupo popular estamos satisfechos por esta oferta y vamos a aprobar la propuesta que nos trae la Mesa de Contratación. Ahora habrá un plazo de ocho días para elevar a escritura pública la venta de las acciones y ya la nueva dirección empezará a pagar, porque hay mucho que pagar para poder competir, y también a planificar el apartado deportivo".

Y sobre la noticia desvelada hoy por el diario Huelva Información en la que se explica que si el Decano quiere romper el contrato que firmó hace un año con Eurosamop debería abonarle 15 millones de euros, Remesal argumentaba que "hoy se explican muchas cosas. Desde la oposición hemos estado intentando llamar a todas las puertas posibles a través de los plenos y dirigiéndonos al consejo de administración del club. Y prácticamente un año después de aquel 29 de junio vemos los números y a lo mejor ahora se explica por qué no se ha dado a conocer. Y creo que si en aquel momento nos lo hubieran enseñado hubieran encontrado nuestra mano tendida dadas las circunstancias en las que se encontraba el club. Desde luego que es de una inviabilidad tal y como se firmó ese contrato con esa indemnización. Los firmantes son dos personas y por verle la parte positiva vamos a quedarnos con que se habla de rescisión unilateral y desde el miércoles el grupo Zephir Homes tiene en su poder ese contrato y también Eurosamop emitió un comunicado en el que decía que no iba a ejercer esas pretensiones sino la devolución del dinero que puso. Me imagino que llegarán a un acuerdo de devolución en los plazos que sean lo más razonables posibles. Si a alguien no favoreció ese contrato fue al Recreativo, pero el adjudicatorio lo conoce y si ha dado el paso adelante es porque verá posibilidades de una rescisión entre comillas amistosa y, lo fundamental, no costosa para el Recreativo de Huelva".