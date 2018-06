Pedro Jiménez: "Asumimos el riesgo de no poder recuperar a corto plazo los 8,3 millones que ha puesto el Ayuntamiento"

huelva24.com

Antes de la celebración del pleno extraordinario para adjudicarle a Zephir Homes el 90% de las acciones del Recre, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Huelva, Pedro Jiménez, recalcaba que "vamos a votar a favor de la propuesta de venta, siendo también consecuentes con la posición que mantuvimos a la hora de aprobar el pliego. En aquel momento ya dijimos que no era garantista, pero en cualquier caso pesaba más en el grupo municipal de Izquierda Unida el ánimo de que el Recreativo se pudiese vender y que hubiese alguien del mundo del fútbol que se dedicase a dirigir los destinos de nuestro club. Siendo consecuente con las ofertas y los informes que se han presentado, y teniendo además en cuenta que se presenta una persona de Huelva que ya ha estado con anterioridad al frente del Decano, pues vamos a votar favorablemente la propuesta".

Sobre los más de ocho millones de euros que ha puesto ya en el club albiazul la ciudadanía onubense, añadía que "para nosotros el punto débil del pliego es no establecer ninguna garantía ni ningún aval y es dejar a la buena voluntad de las personas que se hagan cargo del club el cumplimiento de ese requisito. Existe un riesgo de no recuperar ese dinero y lo que está muy claro es que no hay ninguna certeza de que se pueda recuperar pronto. Pero para nosotros es muy importante que el club deje de estar en manos de un Ayuntamiento, que se tiene que dedicar a otras cosas. La experiencia de lo que ha significado el tránsito del club por este Ayuntamiento es haber puesto de momento 8,3 millones de euros. No queríamos seguir con esta dinámica y asumimos ese riesgo de no poder recuperar a corto plazo el dinero que ha puesto el Ayuntamiento".

Y en cuanto a la imposibilidad de que los grupos de la oposición puedan haber visto hasta la fecha el contrato del Recre con Eurosamop, Jiménez decía que "seguimos manteniendo que nos parece un auténtico despropósito que no se haya hecho público y no se le haya facilitado a los grupos municipales. En su momento se incumplió la Ley de Contrataciones del Estado y seguimos solicitando lógicamente tener conocimiento del mismo. Me temo que nos iremos enterando a través de los medios de comunicación y no por el Ayuntamiento. Tanto el alcalde como el equipo de gobierno se retrataron cuando votaron incluso a favor de la moción de que tenían que enseñarlo y después no lo han cumplido. Me parece un acto de hipocresía y algo poco democrático votar a favor de mociones teniendo después la clara intención de incumplirlo".